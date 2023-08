Starfield: Darum entschied sich Bethesda für einen stummen Hauptcharakter

In wenigen Tagen erscheint mit „Starfield“ das nächste große Rollenspiel der „The Elder Scrolls“- und „Fallout“-Macher der Bethesda Game Studios, bei dem die Entwickler erneut auf einen stummen Hauptcharakter setzen.

Wie Emil Pagliarulo, der Lead-Designer von „Starfield“, im Interview mit Polygon verriet, war diese Entscheidung allerdings nicht von Anfang an in Stein gemeißelt. Stattdessen experimentierten die Entwickler der Bethesda Game Studios zunächst mit unterschiedlichen Konzepten. Darunter mehreren Sprecherinnen beziehungsweise Sprechern für den Hauptcharakter, aus denen man hätte wählen können.

„Wir haben einen Schauspieler eingestellt, wir haben die Stimme bekommen, wir haben zugehört und dachten uns: ‚Wissen Sie was, dieser Typ ist zu spezifisch'“, führte Pagliarulo zu den Arbeiten an einem vertonen Hauptcharakter aus. „Wir haben erkannt, dass die einzige Möglichkeit, es wirklich richtig zu machen und den Spieler die Person sein zu lassen, die sie sein wollen, darin bestand, einen stummen Protagonisten zu haben.“

Lead-Designer über die Vorteile eines stummen Protagonoisten

Pagliarulo ergänzte: „In der Branche gab es eine Zeit, in der jeder Hauptcharakter vertont wurde. Das war so eine Sache von Triple-A-Spielen. Wir fingen an zu erkennen: ‚Wissen Sie was, vielleicht ist das nicht der Fall, vielleicht werden die Fans das Spiel sogar noch mehr genießen…‘ Ich meine, wir haben mit verschiedenen Dingen gespielt. Es gibt eine große Diskussion, ob in Fallout 4 und anderen Rollenspielen die Spieler es nicht mögen, eine Dialogzeile zu lesen, eine Spielerantwort, und dann darauf zu klicken und eine andere gesprochene Zeile zu erhalten.“

„Aber das Problem ist, dass man es dann liest, darauf klickt und darauf warten muss, dass sie das Gleiche sagen“, so der Lead-Designer von „Starfield“ weiter. „Das ist auch nicht ideal. Somit kamen wir schlussendlich zu der Idee: ‚Was ist, wenn wir einfach beim Text bleiben?‘ Das war wirklich befreiend.“

„Ich meine, wir haben über 200.000 Zeilen gesprochener Dialoge in Starfield – ohne vertonte Hauptfiguren. Und es war gerade das Fehlen eines vertonten Protagonisten, das es uns ermöglichte, eine solch große Welt zu erschaffen“, heißt es abschließend.

Neu ist diese Design-Entscheidung übrigens nicht, da die Bethesda Game Studios abgesehen von „Fallout 4“ zuletzt eigentlich immer auf stumme Hauptcharaktere setzten.

„Starfield“ erscheint am 6. September 2023 für den PC und die Xbox Series X/S. Käufer der Premium-Edition beziehungsweise des entsprechenden Upgrades über den Game Pass dürfen bereits am 1. September 2023 loslegen.

