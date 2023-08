Starfield: Laut Henderson das bisher am wenigsten fehlerhafte Spiel von Bethesda

In der Vergangenheit hatten die Titel der Bethesda Game Studios zum Release gerne einmal mit teilweise kritischen Bugs zu kämpfen. Droht bei "Starfield" ein ähnliches Szenario? Ein bekannter Insider klärt auf.

"Starfield" soll den Forscherdrang in uns wecken.

Zu den größten Titeln des Jahres dürfte zweifelsohne das Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ gehören, das in wenigen Tagen für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Da vor allem die großen Rollenspiele der Bethesda Game Studios zum Launch immer wieder mit teilweise kritischen Bugs zu kämpfen hatten, steht natürlich die Frage im Raum, wie das Ganze bei „Starfield“ aussehen wird. Schließlich bietet die riesige Welt des Titels reichlich Raum für potenzielle Fehler.

Geht es nach dem bekannten Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson, dann wird es sich bei „Starfield“ um nicht weniger als das bisher „am wenigsten fehlerhafte Spiel von Bethesda Softworks“ handeln.

Dies sollen ihm mehrere Tester, die aktuell an Reviews zum heißersehnten Rollenspiel arbeiten, bestätigt haben.

Das Review-Embargo fällt in dieser Woche

Während der unabhängige Videospieljournalist Tyler McVicker gegenüber Henderson anmerkte, dass er in den ersten 15 Stunden seines Tests bisher komplett von Bugs verschont blieb, wiesen fünf weitere Tester, die unterschiedlich viel Zeit in das Spiel gesteckt haben, laut Henderson darauf hin, dass sich die Anzahl der Bugs „an einer Hand abzählen lässt“.

Zumal abzuwarten bleibt, ob die Spielerinnen und Spieler die nicht näher konkretisierten Fehler überhaupt zu Gesicht bekommen werden. Laut den Testern dürfte der Großteil der kleineren Bugs, die in den Tests entdeckt wurden, bereits bekannt sein und im Rahmen des Day-One-Updates in Angriff genommen werden. Ob „Starfield“ die ungemein hohen Erwartungen der Community erfüllt, erfahren wir bereits in dieser Woche.

So fällt das Review-Embargo des Science-Fiction-Rollenspiels passend zum Start des Vorabzugriffs am Donnerstag, den 31. August um 20 Uhr unserer Zeit.

„Starfield“ wird am 6. September 2023 für den PC sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und natürlich im Game Pass verfügbar sein. Wer zur Premium-Edition oder dem entsprechenden Upgrade über den Xbox Game Pass beziehungsweise den PC Game Pass greift, kann am 1. September 2023 und somit fünf Tage vor allen anderen in die Welt des Rollenspiels starten.

Quelle: Insider Gaming

