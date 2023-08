Microsoft: Xbox tritt mit Starfield in eine neue First-Party-Phase ein

Nach bescheidenen Jahren sieht sich Microsoft mit der Xbox in einer neuen Position. So werde "Starfield" der Startschuss für eine neue First-Party-Offensive sein.

In der vergangenen Konsolengeneration hatte Sony ein recht leichtes Spiel. Mit der Ankündigung tiefgreifender Rechteeinschränkungen und dem Konzept einer Multimedia-Hardware samt Kinect-Pflicht waren die Erfolgsaussichten der Xbox One schon vor dem Launch eingeschränkt. Zwar nahm Microsoft einige Korrekteren vor. Doch auch auf der Software-Seite hatte Sony weitgehend die Nase vorne.

Auch die aktuelle Konsolengeneration fiel in den vergangenen zwei Jahren zugunsten der PS5 aus. Doch die Tage der Dominanz könnten gezählt sein. Laut Microsofts Xbox-Marketingchef Jerret West stellt der Launch von „Starfield“ so etwas wie einen Startschuss dar, der zu einem mehrjährigen Nachschub an First-Party-Spielen führen wird.

„Meiner Meinung nach ist dies der Einstieg, fast wie ein Startschuss für etwas, von dem ich glaube, dass es ein mehrjähriges Staffellaufrennen von First-Party-Titeln sein wird“, so West.

Er erklärte weiter: „Ich saß da und sah mir dieselbe [Starfield-Präsentation] an, die ihr heute Morgen gesehen habt, und ich dachte: Das ist wirklich der Anfang von etwas, das dann zu Forza führen wird, dann 2024 zu Hellblade. Und wir denken über Towerborne nach, das auf dem Showfloor zu sehen ist, wir denken über Avowed nach. Und wir haben auch Geschichten, die wir noch nicht erzählt haben, die sich 2024 und 2025 entfalten werden.“

West verwies ebenfalls auf den Game Pass und die Beziehungen zu Drittanbietern und kam zu dem Schluss: „Ich denke, wir treten in eine Phase ein, in der dies der Beginn von etwas ist, das im Laufe der nächsten Jahre wirklich besonders sein wird.“

Ähnlich äußerte sich zuvor Matt Booty, der Chef der Xbox Games Studios. Laut seiner Einschätzung habe Xbox „die Kurve gekriegt“ und verfolge das Bestreben, jedes Jahr mindestens vier First-Party-Spiele zu liefern.

„Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was den Start von Hi-Fi Rush angeht, wir haben Minecraft Legends, das sich gut schlägt“, so Booty. „Wir haben Age of Empires, das weiterhin auf die Konsole kommt. Wie wir heute gesehen haben, freuen wir uns sehr auf den Herbst mit Forza Motorsport und Starfield.“

Richtig losgehen soll es aber erst 2024: „Wir haben Towerborne, wir haben Hellblade 2, Avowed, Flight Simulator 2024 und einige Dinge, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben“, so Booty ergänzend.

Zahlreiche Studios übernommen

Die neue Offensive der Redmonder hat einen kostspieligen Hintergrund. In den vergangenen Jahren übernahm Microsoft etliche Studios wie Ninja Theory („Hellblade“), InXile („Wasteland 3“), Double Fine („Psychonauts“), Playground Games („Forza Horizon“), Obsidian („Fallout: New Vegas“), Undead Labs („State of Decay“) und Compulsion Games („We Happy Few“) sowie mit Bethesda einen ganzen Publisher, der ebenfalls eine Reihe Studios mit sich brachte.

Der größte Kauf steht allerdings noch bevor: Auch den Publisher-Riesen Activision Blizzard wird Microsoft voraussichtlich übernehmen, nachdem die amerikanische Regulierungsbehörde vor Gericht eine Niederlage einstecken musste und die britische CMA wohl mit einem Verkauf der Streamingrechte an Ubisoft umgestimmt werden kann.

