Starfield: Bethesdas neuer RPG-Blockbuster? Internationale Testwertungen in der Übersicht

Nachdem das ambitionierte Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ in der Vergangenheit mehrfach verschoben wurde, steht der Release des neuen Bethesda-Titels endlich unmittelbar bevor.

Passend zum morgigen Start des Early-Access-Zugriffs der Premium-Edition fiel am heutigen Donnerstag Abend das Review-Embargo von „Starfield“. Somit haben die internationalen Magazine ab sofort die Möglichkeit, ihre Eindrücke und Testwertungen unter die Leser zu bringen.

Unter dem Strich wurde das neue Rollenspiel der Bethesda Game Studios wohlwollend aufgenommen und bringt es auf OpenCritic nach aktuell etwas mehr als 70 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 87 Punkten.

Zu den größten Stärken von „Starfield“ gehören wie erwartet die große und immersive Spielwelt, die spannende Geschichte sowie das abwechslungsreiche Gameplay. Abzüge hingegen gibt es für vereinzelte Bugs und die mitunter durchwachsene Gegner-KI.

Die komplette Übersicht über alle Reviews findet ihr hier. Nachfolgend haben wir ausgewählte Pressezitate und die wichtigsten Testwertungen für euch aufgelistet.

Das sagen die internationalen Kollegen

Die Jungs und Mädels von Destructoid vergeben beispielsweise die Höchstwertung von 10 von 10 Punkten: „Ich war mir nicht sicher, ob es möglich wäre, aber Bethesda hat es geschafft, die Messlatte für Sandbox-Spiele noch höher zu legen. Am Ende ist Starfield ein episches Sandbox-Open-World-RPG mit einem wunderschön eindringlichen Universum, einer fesselnden Geschichte und unterhaltsamem, fesselndem Gameplay auf ganzer Linie.“

Im Review von WorthPlaying warten am Ende 9 von 10 Punkten und das folgende Fazit: „Starfield trifft einerseits den Punkt, verfehlt ihn aber auch. Starfield bringt sowohl Verbesserungen als auch Rückschritte im Vergleich zu den vorherigen Spielen mit sich, und ob du es für besser oder schlechter als Fallout hältst, hängt davon ab, was du an diesen Spielen geschätzt hast. Wenn du nach mehr Fallout 4 mit größeren und detailreicheren Umgebungen und Quests suchst, ist Starfield praktisch alles, was du dir erhoffen könntest und noch mehr. Wenn du jedoch nach einer Art No Man’s Skyrim suchst, ist es enttäuschend. Fast alles auf dem Boden fühlt sich gut an, während das Weltraumreisen und die Erkundung eher enttäuschend wirken.“

Verhaltener fällt das Fazit von Digital Trends bei 7 von 10 Punkten aus: „Starfield ist nicht das generationenprägende Videospiel, das allzu enthusiastische Fans vielleicht erwarten könnten; vielmehr handelt es sich um ein ziemlich typisches, jedoch beeindruckend konstruiertes Bethesda-RPG, bei dem Tiefe und Stabilität oft auf Kosten des Umfangs gehen. Das überraschend begrenzte Grundabenteuer ist hier nicht unbedingt das Hauptmerkmal. Der enorm große intergalaktische Spielplatz scheint maßgeschneidert für Modder zu sein, die die unendlichen Möglichkeiten des Weltraums erkunden möchten, genauso wie Constellation und Bethesda selbst.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht

Destructoid – 100

GamesRadar – 100

Gamingbolt – 100

Hey Poor Player – 100

Attack of the Fanboy – 100

PixelArts – 100

Videogames Chronicle – 100

XboxEra – 97

Gaming Nexus – 95

CG Magazin – 95

Gamepressure – 95

Game Informer – 90

Shacknews – 90

Gamingtrend – 90

COGconnected – 90

We Got This Covered – 90

Wccftech – 90

The Xbox Hub – 90

Screen Rant – 90

RPG Site – 90

Multiplayer First – 90

Siliconera – 90

Videogamer – 90

Press Start – 90

WellPlayed – 85

Worthplaying – 85

Stevivor – 80

Hardcore Gamer – 80

Comicbook – 80

PC Gamer – 75

Digital Trends – 70

IGN – 70

GameSpot 70

„Starfield“ wird am 6. September 2023 für den PC sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und natürlich vom ersten Tag an im PC Game Pass sowie dem Xbox Game Pass verfügbar sein.

Wer zur Premium-Edition des Science-Fiction-Rollenspiels oder dem Premium-Upgrade im Game Pass greifen sollte, kann bereits am morgigen Freitag, den 1. September 2023 loslegen.

