Starfield: Bethesda gibt die weltweiten Startzeiten des Sci-Fi-Rollenspiels bekannt

In dieser Woche erhalten Käufer der Premium-Edition den angekündigten Vorabzugriff auf "Starfield". Passend dazu veröffentlichte Bethesda Softworks eine Grafik mit den jeweiligen Startzeiten des Rollenspiels.

"Starfield": Der Vorabzugriff startet am 1. September 2023.

Intern bereiten sich die Xbox Studios und die Entwickler der Bethesda Game Studios auf den Release des in wenigen Tagen erscheinenden Science-Fiction-Rollenspiels „Starfield“ vor.

Wer die Premium-Edition oder das entsprechende Upgrade über den Game Pass erworben haben sollte, kann bereits am 1. September 2023 und somit Ende der Woche in die Welt von „Starfield“ starten. Alle anderen werden sich noch bis zum offiziellen Release am 6. September 2023 gedulden müssen.

Um den Spielerinnen und Spielern in den jeweiligen Regionen zu verdeutlichen, wann sie loslegen können, stellte Bethesda Softworks heute eine Grafik mit den weltweiten Startzeiten von „Starfield“ bereit.

Hierzulande kann „Starfield“ demnach ab 2 Uhr Nachts gespielt werden. Dies gilt sowohl für den Early-Access-Zugang als auch den offiziellen Release.

Reviews erscheinen in Kürze

Wer vor einem potenziellen Kauf von „Starfield“ zunächst die Reviews und Testwertungen der internationalen Spielepresse abwarten möchte, kommt ebenfalls in dieser Woche auf seine Kosten. Wie kürzlich bestätigt wurde, fällt das Review-Embargo des ambitionierten Science-Fiction-Rollenspiels am Donnerstag, den 31. August 2023 um 18 Uhr unserer Zeit.

In den vergangenen Tagen zeichnete sich bereits ab, dass die Entwickler der Bethesda Game Studios die zusätzliche Entwicklungszeit nutzten, um zum Launch eine reibungslose Spielerfahrung abzuliefern. Wie der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson unter Berufung auf Tester, die einige Zeit in „Starfield“ verbrachten, berichtete, sollen diese im Rahmen ihrer Reviews lediglich auf eine Hand voll Bugs gestoßen sein.

Weiter hieß es, dass die besagten Fehler umgehend an die Entwickler weitergeleitet wurden und im Optimalfall im Zuge des Day-One-Updates, das pünktlich zum Early-Access-Start von „Starfield“ am 1. September 2023 auf allen Plattformen zur Verfügung steht, behoben werden.

„Starfield“ erscheint für den PC sowie die Xbox Series X/S und wird uns laut Entwicklerangaben ein umfangreiches Universum voller spannender Geschichten und Planeten bieten, die auf ihrer Erkundung warten.

