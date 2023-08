Starfield – Children of the Sky: Musikvideo stimmt mit neuen Eindrücken auf den Release ein

Starfield - Children of the Sky:

In dieser Woche erhalten Käufer der Premium-Edition ihren Vorabzugriff auf Bethesdas neues Rollenspiel "Starfield". Zur Einstimmung auf den Release schloss sich das Studio mit der US-Band Imagine Dragons zusammen. Herauskamen der "Children of the Sky" genannte Song und ein passendes Musikvideo.

Nach gleich mehreren Verschiebungen wird „Starfield“, das nächste große Rollenspiel der Bethesda Game Studios, in wenigen Tagen für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Wer sich zum Kauf der Premium-Edition oder dem passenden Upgrade im PC Game Pass beziehungsweise dem Xbox Game Pass entschieden haben sollte, kommt in den Genuss eines Vorabzugriffs und kann bereits ab Freitag, den 1. September 2023 loslegen.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release von „Starfield“ schloss sich Bethesda Softworks mit der US-amerikanischen Rockband Imagine Dragons zusammen.

Herauskam „Children of the Sky“, ein Song, der eigens für „Starfield“ komponiert wurde und zudem ein offizielles Musikvideo spendiert bekam. Dieses liefert uns Eindrücke aus der Welt des Science-Fiction-Rollenspiels und soll so Lust auf mehr machen.

Wird Starfield den hohen Erwartungen gerecht?

Aufgrund der langen Entwicklungszeit und der diversen Hits, die die Bethesda Game Studios abgesehen von Ausfällen wie „Fallout 76“ in der Vergangenheit ablieferten, sind die Erwartungen an „Starfield“ natürlich entsprechend hoch. Ob es den Entwicklern gelingt, den erwarteten Rollenspiel-Blockbuster abzuliefern, erfahren wir in Kürze.

So fällt am morgigen Donnerstag, den 31. August um 18 Uhr unserer Zeit das Review-Embargo zu „Starfield“. Nach Ablauf dieser Frist können die internationalen Magazine ihre Reviews und Wertungen zu Bethesda neuem Rollenspiel veröffentlichen. Wir liefern euch natürlich zeitnah eine Übersicht über die wichtigsten Testberichte.

In „Starfield“ erstellen wir uns laut Entwicklerangaben einen eigenen Charakter und erhalten die Möglichkeit, die bisher größte Welt, die je in einem Bethesda-Rollenspiel geboten wurde, erkunden zu können. Versprochen werden nicht weniger als 1.000 Planeten, unterschiedliche Fraktionen mit ihren ganz eigenen Motivationen und Quests, die euch quer durch das Universum führen.

Während der Vorabzugriff auf „Starfield“ wie eingangs erwähnt ab dem 1. September 2023 möglich ist, erfolgt der offizielle Release des Rollenspiels am 6. September 2023.

