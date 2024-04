Bethesda: Eine Niederlassung in Europa geschlossen? Berichte über Entlassungen

Aktuellen und noch unbestätigten Berichten zufolge betreffen die Sparmaßnahmen von Microsoft auch Bethesda Softworks. So soll sich das Redmonder Unternehmen dazu entschieden haben, die französische Niederlassung des Publishers zu schließen.

Anfang des Jahres setzte Microsoft den Rotstift an und entließ in der Xbox-Sparte rund 1.900 Angestellte. Seinerzeit waren vor allem Activision Blizzard und die Studios des 2023 übernommenen Publishers von den Entlassungen betroffen.

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich Microsoft zu einer weiteren und für die Betroffenen schmerzhaften Sparmaßnahme entschieden haben. Wie verschiedene Angestellte und auch erste Pressevertreter berichten, soll Microsoft die französische Niederlassung von Bethesda Softworks geschlossen haben.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Bethesda Softworks beziehungsweise Microsoft noch aussteht, ist zum derzeitigen Zeitpunkt unklar, wie viele Menschen aufgrund der Schließung der französischen Niederlassung ihren Job verlieren.

Erfolgte die Schließung bereits vor ein paar Wochen?

Der französische Arm von Bethesda Softworks war in Europa vor allem für das Marketing, die Lokalisierungen von Spielen und ihren Vertrieb verantwortlich. Zudem streamte das Team von Bethesda Softworks Frankreich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auf Plattformen wie Twitch und ermöglichte der Community einen Blick hinter die Kulissen diverser Produktionen.

Doch nicht nur bezüglich der Anzahl der entlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herrscht Unklarheit. Darüber hinaus steht die Frage im Raum, wann die französische Niederlassung der „Fallout“- und „The Elder Scrolls“-Macher geschlossen wurde.

Während sich ein Teil der Betroffenen erst jetzt zu Wort meldete, deutet ein Tweet von „Fallout Génération“ an, dass die Schließung möglicherweise schon vor ein paar Wochen erfolgte.

Hier wird davon gesprochen, dass die Schließung „zwei Monate vor dem Start der TV-Serie von Fallout erfolgte“. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Aus von Bethesda Softworks Frankreich im Zuge der Massenentlassungen im Januar beschlossen und kurze Zeit später umgesetzt wurde.

Microsoft äußerte sich bislang nicht

Weiter geht aus den Tweets beziehungsweise Meldungen der Betroffenen hervor, dass es sich bei Bethesda Softworks Frankreich um eine recht kleine Niederlassung handelte. Hier sollen in den vergangenen Jahren überschaubare 15 Angestellte gearbeitet und am Marketing und dem Vertrieb von Bethesda-Spielen in Europa mitgewirkt haben.

Ob alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen wurden oder möglicherweise eine neue Stelle innerhalb von Bethesda Softworks beziehungsweise der Xbox-Familie angeboten bekamen, bleibt abzuwarten. Auch auf Nachfrage erster Publikationen hat sich Microsoft zur aktuellen Entwicklung nämlich noch nicht geäußert.

Sollte eine Stellungnahme des Redmonder Softwareriesen folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

A l’instar de plusieurs de mes collègues créateurs de contenu je ne peux que déplorer cet arrêt sans un bruit.

Merci aux équipes qui ont pendant toutes ces années été extrêmement disponibles et humaines 🫶 pic.twitter.com/It8BHnoxsw — Morrigh4n (@Morrigh4n) April 22, 2024

