Microsoft: Entlassungen wegen „besorgniserregendem“ Mangel an Branchenwachstum

Im Januar gab Microsoft Entlassungen für seine Gaming-Sparte an. In einem Interview äußerte sich Phil Spencer nun zu den Gründen des Jobabbaus.

Ende Januar hatte Microsoft bekanntgegeben, rund 1.900 Beschäftigte aus seiner Gaming-Sparte entlassen zu wollen. Betroffen waren auch zahlreiche Mitarbeiter des zuvor übernommenen Publishers Activision Blizzard.

Die amerikanische FTC warf dem Redmonder Unternehmen nach der Ankündigung Widersprüche zu den Aussagen im Kartellverfahren vor. Microsoft gab unterdessen an, dass Activision Blizzard bereits vor der Übernahme umfangreiche Entlassungen geplant hatte. In einem Interview meldete sich nun der Xbox-Chef Phil Spencer zu dem Jobabbau zu Wort und machte einen „besorgniserregenden“ Mangel an Branchenwachstum dafür verantwortlich.

Microsoft entlässt etwa 8 Prozent seiner 22.000 Mitarbeiter

„Ich würde sagen, dass mich das mangelnde Wachstum der Branche am meisten beunruhigt“, so Spencer im Gespräch mit den Kollegen von Polygon. „Und wenn man eine Branche hat, für die im nächsten Jahr eine geringere Anzahl von Akteuren und Dollars prognostiziert wird, und man viele börsennotierte Unternehmen in der Branche hat, die ihren Anlegern ein Wachstum vorweisen müssen – denn warum sonst sollte jemand Aktien von jemandem besitzen, wenn dieser nicht wachsen wird?“

Wenn man die Einnahmen nicht steigern könne, würde die Kostenseite in Frage gestellt, so der Xbox-Chef. „Wir sind ein Unternehmen“, fuhr er fort. „Ich habe immer wieder gesagt. Ich kann mir nicht den Luxus leisten, kein profitables, wachsendes Unternehmen innerhalb von Microsoft führen zu müssen.“ Spencer sagte weiter, dass er nicht wolle, dass die Branche ein Ort ist, an dem die Leute nicht mit Vertrauen eine Karriere aufbauen können.

„Deshalb kehre ich immer wieder zu dieser Frage zurück: Wie kommt diese Branche wieder zu Wachstum? Aber um die Frage zu beantworten: Für uns als Xbox oder jedes andere Team da draußen ist es wirklich ein Ergebnis einer Branche, die nicht wächst. Sie kann wachsen und sie wird wieder wachsen. Aber man sieht, dass diese Zeit und die Auswirkungen auf die Menschen Auswirkungen haben. Darüber sollten wir alle nachdenken und uns Gedanken machen.“

