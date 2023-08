The Elder Scrolls VI: Todd Howard strebt den „ultimativen Fantasy-Welt-Simulator“ an

The Elder Scrolls VI:

In einem aktuellen Interview sprach Bethesda Softworks' Todd Howard auch über das Fantasy-Rollenspiel "The Elder Scrolls VI". Wie der Executive Producer versprach, verfolgt sein Team hier ambitionierte Ziele.

"The Elder Scrolls VI" wird noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „The Elder Scrolls VI“ auf der E3 2018 mehr als fünf Jahre ins Land gezogen, ohne dass uns konkrete Details zu dem Fantasy-Rollenspiel erreichten.

In einem Interview mit GQ Magazine verlor Bethesda Softworks‘ Todd Howard ein paar Worte über „The Elder Scrolls VI“ und stellte sich zum einen der Frage, ob das Rollenspiel möglicherweise nicht zu früh angekündigt wurde. Wie Howard hier andeutete, hätte der das Fantasy-Abenteuer rückblickend zumindest auf eine andere Art und Weise angekündigt.

„Das habe ich mich oft gefragt. Ich weiß nicht. Ich hätte es wahrscheinlich lockerer angekündigt“, so Howard, der gleichzeitig ausführte, dass er und sein Team mit „The Elder Scrolls VI“ ambitionierte Ziele verfolgen.

Die ultimative Fantasy-Erfahrung?

Demnach möchte Howard mit dem Rollenspiel nicht weniger als den „ultimativen Fantasy-Welt-Simulator“ abliefern. Der Executive-Producer weiter: „“Es ist so, als ob… Ich möchte nicht antworten, aber ich möchte höflich sein. Ich werde sagen, dass wir möchten, dass es die Rolle des ultimativen Fantasy-Welt-Simulators erfüllt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das angesichts der verstrichenen Zeit zu erreichen.“

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach der 53-jährige US-Amerikaner über seine weitere Laufbahn und wies darauf hin, dass er auch auf lange Sicht nicht an den Ruhestand denkt. „Es ist komisch für mich, aber das liegt noch in weiter Ferne“, merkte Howard, der zum Release von „The Elder Scrolls VI“ fast 60 Jahre alt sein wird, an.

„Ich möchte das für immer tun“, bestätigte Howard und zog dabei einen Vergleich mit einer bekannten Ikone – Nintendos 71-jähriger Designer-Legende Shigeru Miyamoto. „Ich denke, die Art und Weise, wie ich arbeite, wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln, aber schauen Sie sich Miyamoto an. […] Er macht es immer noch.“

Laut Microsofts Phil Spencer ist davon auszugehen, dass der Release von „The Elder Scrolls VI“ noch mindestens fünf Jahre entfernt ist. Weiter führte Spencer aus, dass bezüglich der Plattformen, für die das Rollenspiel erscheint, und einer möglichen Xbox-Exklusivität bisher keine Entscheidung getroffen wurde.

Dass das Ganze auf eine mögliche PlayStation-Version hindeutet, darf angesichts der Exklusivität von großen Bethesda-Spielen wie „Starfield“ aber wohl angezweifelt werden.

