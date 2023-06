The Elder Scrolls 6: Erfolgt der Launch doch schon 2026?

The Elder Scrolls 6:

Drei oder fünf Jahre? Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie viele Jahre der Launch von "The Elder Scrolls 6" noch entfernt ist. Bei der Angabe der Plattformen spielt die weitere Wartezeit eine gewisse Rolle.

Die Irritationen rund um kommende Bethesda-Spiele gehen in eine neue Runde. Nachdem Microsofts Phil Spencer im September 2020 betonte, dass künftige Veröffentlichungen auf Plattformen jenseits der Xbox von Fall zu Fall entschieden werden, und im März dieses Jahres noch einmal die Aussage erfolgte, dass „einige Spiele“ nicht für Konkurrenzplattformen erscheinen werden, sickerte in der jüngsten Anhörung durch, dass Spencer direkt nach der Übernahme von Zenimax/Bethesda durch Microsoft die Anweisung gab, alle kommenden Bethesda-Spiele exklusiv zu machen.

Auch eine andere Aussage des Xbox-Chefs steht auf dem Prüfstand. So behauptete Spencer im Zuge des Verfahrens zwischen der FTC und Microsoft, dass die Veröffentlichung des 2018 mit einem Trailer angekündigten „The Elder Scrolls 6“ noch viel zu weit entfernt sei, um die Plattformen überhaupt festlegen zu können, womit den PlayStation-Spielern Hoffnung gemacht wurde, dass die Xbox-Exklusivität keine beschlossene Sache ist. An eine Aussage aus dem Jahr 2021, in der Spencer die Exklusivität recht schwammig andeutete, erinnerte er sich vor Gericht nicht mehr.

Release doch schon 2026?

Microsofts Rechtsabteilung brachte in der jüngsten Anhörung einen Release-Zeitraum ein, der vermuten lässt, dass „The Elder Scrolls 6“ nur noch drei Jahre entfernt ist. Mit seiner Aussage versuchte der Anwalt, einen Fehler in der Argumentation der FTC zu korrigieren, machte dabei aber selbst einen Fehler und widersprach gar der Aussage von Phil Spencer.

Der Wortlaut: „Darf ich ein Problem klären, das der Anwalt Ihnen gegenüber angesprochen hat? Als Sie ihn nach Zenimax fragten und ihn baten, ein Spiel zu finden, das der Xbox am ähnlichsten sei, erwähnte er Elder Scrolls. Das ist nicht korrekt. Es gibt zwei Elder Scrolls-Spiele, eines davon ist ein Online-Spiel namens Elder Scrolls Online – das ist ein Multiplayer-Spiel, das heute auf der PlayStation verfügbar ist. Das Spiel, von dem er spricht, Elder Scrolls 16… wird voraussichtlich 2026 als Einzelspieler-Spiel erscheinen.“

„The Elder Scrolls 16“ wird 2026 sicherlich nicht auf den Markt gebracht. Allerdings scheint es, dass „The Elder Scroll 6“, das der Anwalt stattdessen meinte, intern einen Release-Zeitraum hat, der mutmaßlich noch in die aktuelle Konsolengeneration fällt. Damit sollten die unterstützten Plattformen längst feststehen. Würde Microsoft einen Launch auf der PS5 ernsthaft in Erwägung ziehen, hätte man dieses Vorhaben sehr wahrscheinlich als Beweismittel gegen die Argumentation der FTC vorgebracht, dass Bethesda-Spiele von Microsoft möglichst in Exklusivprojekte umgewandelt werden und dem Activision Blizzard-Portfolio das gleiche Schicksal droht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Unklar ist allerdings, welche Aussage wirklich zutrifft. Während der Microsoft-Anwalt von einem „The Elder Scrolls 6“-Release im Jahr 2026 ausgeht, glaubt Phil Spencer, dass die Veröffentlichung noch mindestens fünf Jahre entfernt ist, was einen Release nicht vor 2028 bedeuten würde.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren