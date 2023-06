Bethesda: Xbox-Exklusivität aller Titel bereits kurz nach der Übernahme beschlossen?

Im März des Jahres 2021 wurden Zenimax Media und damit Bethesda Softworks sowie alle Entwicklerstudios des US-Publishers von Microsoft übernommen.

Bezüglich der Spiele von Bethesda Softworks kündigte Microsoft damals an, bestehende Verträge zu respektieren und bei neuen Titeln und Marken von Fall zu Fall über eine mögliche Xbox-Exklusivität zu entscheiden.

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich Phil Spencer, der Boss von Microsofts Gaming-Sparte, aber schon wenige Monate nach der Übernahme von Bethesda Softworks dazu entschieden haben, die Spiele und Marken des Publishers nur noch im Xbox-Ökosystem zu veröffentlichen.

Die soll aus einem internen Dialog zwischen Tim Stuart, dem CFO der Xbox-Sparte, und Matt Booty, dem Leiter der Xbox Game Studios, hervorgehen, den die US-amerikanische Federal Trade Commission im Rahmen des aktuellen Rechtsstreits zwischen Microsoft und der FTC vorlegte.

Gehen PlayStation-Spieler zukünftig immer leer aus?

Der Dialog zwischen Stuart und Booty stammt demnach aus dem November 2021 und soll sich auf ein monatliches Business-Meeting von Microsoft beziehen, in dem Phil Spencer laut der FTC die Entscheidung, Bethesdas Spiele nur noch im Xbox-Ökosystem zu veröffentlichen, traf und verkündete. Eine Entscheidung, die offenbar sowohl Stuart als auch Booty überraschte.

Laut den Dokumenten der FTC äußerte sich Stuart zu Spencers Entscheidung wie folgt: „Alle kommenden Spiele? Also nicht nur neue Marken, sondern alle kommenden Spiele? Wow.“ „Phil Spencer sprach gegenüber ihnen von allen kommenden Spielen. Exklusiv für Xbox“, soll Booty geantwortet haben.

Ein Schritt, dem offenbar vor allem der Chief Financial Officer der Xbox-Sparte skeptisch gegenüberstand. Mit einem Blick auf die wegfallenden Verkäufe auf den PlayStation-Konsolen wurde Stuart weiter zitiert: „Wir werden Probleme mit der Rentabilität des Deals haben, wenn wir eine große Anzahl von PlayStation-Einheiten aus dem Modell herausnehmen.“

Microsoft selbst wollte sich zu dem vorgelegten Dialog bisher zwar nicht äußern, entschloss sich zuletzt allerdings dazu, sowohl „Starfield“ als auch „Indiana Jones“ nicht für die PlayStation-Konsolen zu veröffentlichen. Ob das Ganze auch für weitere Spiele von Bethesda Softworks gilt, bleibt zumindest in der Theorie abzuwarten.

Als Beispiel nannte Microsoft in den letzten Tagen Titel wie „The Elder Scrolls VI“ oder „The Outer World 2“, bei denen laut dem Unternehmen noch keine Entscheidung bezüglich einer möglichen Exklusivität getroffen wurde. In wie weit ein PlayStation-Release hier ernsthaft in Erwägung gezogen, sei jedoch dahingestellt.

