The Elder Scrolls 6: Phil Spencer äußert sich zur Exklusivität

The Elder Scrolls 6:

Nach dem erfolgreichen Launch von "Starfield" stellt sich die Frage, ob auch "The Elder Scrolls 6" exklusiv für die Xbox sein wird. Der Xbox-Chef Phil Spencer äußerte sich einmal mehr recht schwammig und betonte, dass derartige Entscheidungen von Fall zu Fall getroffen werden.

Nachdem Bethesdas „Starfield“ einen erfolgreichen Launch hinlegen konnte, PlayStation-Spieler aufgrund der Vorgabe des neuen Besitzers Microsoft aber ausgeschlossen werden, stellt sich weiterhin die Frage, wie es um die Plattformunterstützung von „The Elder Scrolls 6“ steht.

Die Aussagen des Xbox-Chefs Phil Spencer zu einer möglichen Exklusivität waren bisher recht schwammig und widersprüchlich. Zunächst deutete er eine Behandlung an, die mit „Starfield“ gleichzieht. Während der Verhandlung zwischen der amerikanischen Regulierungsbehörde FTC und Microsoft war wiederum die Rede davon, dass es noch keine Entscheidung gibt.

„The Elder Scrolls 6 ist es noch so weit entfernt – es ist schwer zu sagen, welche Plattformen es zu diesem Zeitpunkt überhaupt geben wird“, erklärte Spencer. „Das gleiche Team arbeitet auch an Starfield, das im September erscheint. Wir sprechen also über ein Spiel, das noch mindestens fünf Jahre entfernt ist.“

Phil Spencer bleibt weiterhin schwammig

Bloomberg wollte es genauer wissen und hakte bei Spencer noch einmal nach. Ist für „The Elder Scrolls 6“ eine Exklusivität geplant, wie es auch bei „Starfield“ der Fall ist? Eine eindeutige Antwort wollte der Xbox-Chef auch diesmal nicht geben. Allerdings verwies er in seiner Aufzählung nur auf die Xbox, den PC und auf die Cloud.

„Bei den Spielen, die wir entwickeln, betrachten wir das von Fall zu Fall. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Spiele an so vielen verschiedenen Orten verfügbar sind. Auf unseren Xbox-Konsolen. Auf dem PC. Auch über die Cloud. Diese Spiele können auf fast jedes internetfähige Gerät kommen“, so Spencer.

Weiter erklärte er: „Wir rechnen mit Millionen von Spielern, die Zugang zu Starfield und anderen Spielen der Xbox Game Studios haben werden. Es geht wirklich darum, den Spielern die Wahl zu lassen, wie sie spielen wollen und wie sie ihre Spielesammlung aufbauen.“

Microsoft arbeitet Berichten zufolge an neuer Xbox-Hardware und könnte mit ihr voraussichtlich im Jahr 2028 in die neue Konsolengeneration starten. Da „The Elder Scrolls 6“ am Anfang der Entwicklung steht und noch einige Jahre auf sich warten lässt, könnte das Rollenspiel bereits auf die Next-Gen abzielen.

In Bezug auf die Konsolenexklusivität von „Starfield“ für die Xbox Series X/S zog Todd Howard, der Director des Spiels, kürzlich einen Vergleich: Wenn die Leute an Zelda denken, denken sie natürlich an Nintendo. Daher sei es wichtig, exklusive Marken auf einer Plattform zu haben. Howard betonte ebenfalls, dass die Entwicklung durch die Exklusivität vereinfacht wurde, da das Spiel nur auf einer Konsolenplattform funktionieren musste.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6:

Zurück zu „The Elder Scrolls 6“: Das Rollenspiel wurde im Juni 2018 bestätigt. In den darauffolgenden fünf Jahren gab es von Bethesda nur wenige Informationen. Howard räumte erst kürzlich ein, dass das Spiel möglicherweise zu früh angekündigt wurde.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren