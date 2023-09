Starfield-Exklusivität: „Denkt man an Zelda, denkt man an die Switch“, so Todd Howard

Das SciFi-Rollenspiel „Starfield“ ist da und Bethesda erwartet nichts Geringeres als den erfolgreichsten Launch der Studiogeschichte. Selbst wenn der lange erwartete Titel nicht für Sonys PlayStation 5 erscheint.

In einem Interview sprach Bethesdas Todd Howard nun über die Xbox-Konsolen-Exklusivität, die sich positiv auf „Starfield“ ausgewirkt haben soll. Entwickler könnten sich laut Howard mehr auf Exklusivtitel konzentrieren. Nutzer würden zudem bestimmte Spiele mit Marken verbinden.

Besseres Spiel dank Xbox-Exklusivität?

Phil Spencer hatte im vergangenen Juni angegeben, dass Microsoft die Übernahme von Zenimax und Bethesda angegangen sei, nachdem man erfahren habe, dass „Starfield“ wie „Deathloop“ und „Ghostwire: Tokyo“ ein zeitlich begrenzter PlayStation-Exklusivtitel werden könnte. Microsoft selbst ging eigentlich von starken Verkaufszahlen von sowohl „Starfield“ als auch dem kommenden „Indiana Jones“ auf der PlayStation 5 aus. Nun hat Bethesdas Todd Howard in einem neuen Interview mit der BBC über die Exklusivität des SciFi-Rollenspiels gesprochen.

„Man weiß, dass dies die Hardware oder das Gerät ist, auf dem die Leute spielen“, so Howard über die Konsolenexklusivität von „Starfield“ auf der Xbox Series X|S. „Wenn man sich darauf konzentrieren kann, entsteht immer ein besseres Produkt. Man will natürlich, dass die Leute darauf zugreifen können. Aber da wir mit Xbox zusammenarbeiten, ist der Zugang für uns sehr einfach.“

Die Leute würden laut Todd Howard zudem bestimmte Spiele mit Marken in Verbindung bringen. „Wenn man an Zelda denkt, denkt man an die Switch und ich glaube, das kann manchmal ein echter Vorteil sein“, so Game Director und Executive Producer von Bethesda. „Starfield“ ist am 6. September offiziell für Xbox Series X|S und den PC erschienen. Der Titel war zuvor bereits ab dem 1. September im Early Access spielbar.

Quelle: BBC, GamesRadar

