Analysten äußern sich: Sonys mögliche Antwort auf Gaming-Expansion von Microsoft

Microsoft scheiterte 2013 mit der Idee, die Xbox One-Generation mit umfangreichen DRM-Maßnahmen, einem Onlinezwang und einer Gebrauchtspielsperre zu starten. Derartige Beschränkungen wurden nach heftiger Kritik der Spieler aufgehoben. Und auch die Kinect-Pflicht verschwand nach dem Konsolen-Launch.

Doch auch zehn Jahre später ist das Unternehmen bestrebt, die Gaming-Industrie zu verändern. Mit dem Xbox Game Pass möchte Microsoft ein Netflix-artiges System etablieren und mit dem Cloud-Gaming eigenständige Konsolen gar überflüssig machen. In diese Pläne werden Milliarden Dollar investiert, zuletzt mit dem Kauf des Publishers Activision Blizzard.

PS5-Hersteller muss Strategie erweitern, um gegen Microsoft zu bestehen

Doch was hat Sony, der Hauptkonkurrent auf dem Konsolenmarkt, dem entgegenzusetzen? Dieser Frage gingen Analysten nach und kamen vereinzelt zu dem Schluss, dass der PS5-Hersteller gut beraten wäre, das gesamte Unternehmensangebot einzusetzen.

Schon in der Vergangenheit gab es Spekulationen darüber, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft Sony dazu zwingen wird, sich zu öffnen. Karol Severin von Midia Research sprach in einem Interview mit Gamesindustry in diesem Zusammenhang über die Möglichkeit, über all das hinauszugehen, was Microsoft aufbaut.

Während Microsoft mit der Xbox-Sparte ein plattformübergreifendes Ökosystem anstrebt, könnte Sony seiner Ansicht nach ein Cross-Entertainment-Angebot entwickeln, indem man in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik und Spiele aktiv wird.

„Sony hat einen der beeindruckendsten Inhaltskataloge der Welt“, so Severin. “Wenn man ihn in einem Abonnementangebot zusammenführt, könnte das eine solide Antwort auf die plattformübergreifenden Bemühungen von Xbox sein. Es wird immer schwieriger, mit Microsoft nur über Spiele zu konkurrieren.”

Marvel’s Spider-Man 2 kaufen Amazon Media Markt

Mit Sony Pictures Core wurde der erste Schritt erst kürzlich vollzogen. Und auch von einer möglichen Aufnahme von Crunchyroll in das PS Plus-Abo hören wir nicht zum ersten Mal.

Laut Severin wäre auch ausschließlich auf Spiele bezogen eine Antwort auf Microsofts Expansionspläne möglich. Doch die einzige Option wäre der Kauf eines großen Publishers wie Take-Two, was Severin als eher unrealistisch ansieht.

Sony bleibt auf Erfolgskurs: Harding-Rolls erwartet starke Position und große Investitionen

Dass es weitere Übernahmen durch Sony geben wird, glaubt Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis. Zugleich geht er davon aus, dass der PS5-Hersteller die starke Position im Konsolengeschäft beibehalten wird.

„Sony steht sicherlich unter Druck, zu reagieren, auch nach der Übernahme von Bungie“, heißt es. „Ich rechne mit weiteren Investitionen und Akquisitionen für PlayStation, darunter auch eine große, die das Unternehmen entscheidend voranbringen würde.“

Dr. Serkan Toto von Kantan Games geht davon aus, dass sich zunächst nicht viel ändern wird und Sony an der Produktstrategie mit 70-Dollar-Blockbustern festhält.

Übergreifend betrachtet sieht Toto jedoch eine neue Videospielwelt. „Auf die Gefahr hin, zu übertreiben, glaube ich, dass sich die Videospielindustrie erheblich verändern wird, sobald die beiden Unternehmen vollständig integriert sind“, so der Analyst. „In den USA gibt es nur noch zwei große, börsennotierte Videospielstudios – und selbst die sind seit einigen Jahren ein ständiges Übernahmeziel, obwohl ich persönlich hoffe, dass sie so lange wie möglich unabhängig bleiben.“

Weitere Analysten-Aussagen zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft lest ihr auf der Webseite von Gamesindustry.

Weitere Meldungen zum Thema

Activision Blizzard wurde in der vergangenen Woche von Microsoft übernommen. Fast 70 Milliarden Dollar flossen in den Kauf, nachdem einige Jahre zuvor bereits Bethesda in den Besitz der Redmonder wanderte.

Was glaubt ihr: Wie kann Sony erfolgreich auf Microsofts Gaming-Offensive reagieren?

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren