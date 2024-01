Xbox Series X/S und PC: Xbox Developer Direct mit Indiana Jones und Hellblade 2 im Livestream

Microsoft legt heute mit einer Xbox-Developer-Direct-Präsentation vor. Gezeigt werden im Zuge der Show First-Party-Spiele wie das kommende "Indiana Jones". Eine State of Play von Sony könnte folgen.

Im Verlauf des heutigen Abends wird Microsoft die zweite jährliche Xbox-Developer-Direct-Präsentation veranstalten. Verfolgt werden kann die Show vom heimischen Wohnzimmer aus, da Livestreams angeboten werden.

Die Präsentation der neusten Xbox-Spiele beginnt um 21 Uhr unserer Zeit. Vorgestellt werden Games wie “Senua’s Saga: Hellblade 2” und “Indiana Jones“, die exklusiv für Xbox-Konsolen und PC erscheinen werden. Nachfolgend haben wir alle bekannten Informationen zur Xbox-Developer-Direct-Präsentation zusammengefasst.

Xbox-Show – Termin, Livestream und Spiele

Die Show startet wie erwähnt am heutigen 18. Januar 2024 um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Verglichen mit den Events von Geoff Keighley müssen Zuschauer keinen langatmigen Abend befürchten. Die Länge der Präsentation wird mit überschaubaren 48 Minuten angegeben.

Streams werden auf YouTube und Twitch angeboten – sowohl auf den Kanälen von Xbox als auch beim übernommenen Publisher Bethesda.

Nachfolgend ist der YouTube-Player des Xbox-Kanals eingebettet:

Das Lineup der Xbox-Developer-Direct-Präsentation kann sich sehen lassen. Bestätigt wurden vier First-Party-Veröffentlichungen. Dazu gehören “Senua’s Saga: Hellblade 2”, “Avowed”, “Ara: History Untold” und der “Indiana Jones”-Titel von MachineGames.

Rückblickend auf die 2023er Show ist davon auszugehen, dass sich Microsoft und die zuständigen Studios viel Zeit nehmen werden, um ausführlich über jedes dieser Spiele zu sprechen.

Es werden keine zusätzlichen Themen dieser Größenordnung im Livestream behandelt. Dies gilt auch für Updates über die Aufnahme von Activision-Blizzard-Spielen in den Xbox Game Pass. Informationen darüber sollen später im Jahr folgen.

Ankündigungen für PlayStation und Nintendo?

Spannend könnte die Show letztlich auch für Switch- und PS5-Spieler werden. Denn angeblich verfolgt Microsoft das Ziel, ausgesuchte Spiele der First-Party-Studios vermutlich mit Verzögerungen auf die Konkurrenz-Konsolen zu bringen.

Und auch Aussagen wichtiger Führungspersönlichkeiten deuteten in den vergangenen Tagen an, dass Microsoft mit einer Multiplattform-Strategie plant. Ob das für bisherige Exklusivspiele gilt, bleibt abzuwarten. Gerüchte kamen in den vergangenen Wochen allerdings mehrfach auf:

Auch PlayStation könnte bald mit einer neuen Show um die Ecke kommen. Gerüchten zufolge ist für die nächsten Wochen eine weitere State of Play mit PS5-Enthüllungen geplant. Sony kündigt derartige Shows meist kurzfristig an.

