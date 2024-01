State of Play 2024: Stream mit PS5-Enthüllungen naht laut Gerücht

State of Play 2024:

Sony hielt sich in den vergangenen Monaten mit Ankündigungen eher bedeckt. Der nächste State of Play-Stream könnte die Infoflaute beenden. Erste Gerüchte kamen auf.

Es scheint, dass alle drei Konsolenhersteller in den kommenden Wochen einen digitalen Showcase veranstalten werden. Nach Gerüchten zu einer Nintendo Direct und der Ankündigung einer Xbox Developer Direct scheint ebenfalls eine State of Play-Show bevorzustehen.

Angekündigt wurde der Stream von Sony bisher nicht. Derartige Bestätigungen erfolgen in der Regel sehr kurzfristig. Allerdings behauptet Jeff Grubb im neusten Giant Bombcast, dass ein State of Play-Livestream von Sony schon bald kommt.

State of Play 2024 in den kommenden Wochen?

Auch eine grobe Terminprognose hat Grubb parat. Seiner Einschätzung nach wird die Show in den „nächsten Wochen“ veranstaltet. Damit wären weitere Ankündigungen und Spielvorstellungen im Januar oder spätestens im Februar denkbar.

Über die Inhalte der neusten State of Play kann nur spekuliert werden. Es ist anzunehmen, dass die kommenden exklusiven Titel für die PS5, darunter „Final Fantasy 7 Rebirth“ und „Rise of the Ronin“, im Fokus stehen werden. Eine Anspielfassung und weiteres Videomaterial mit Gameplay-Szenen werden häufig gewünscht.

Zudem unterstützt Sony in den State of Play-Ausgaben häufig Drittanbieter. „Pacific Drive“ zum Beispiel, das im nächsten Monat veröffentlicht wird, könnte während der Show einen Auftritt haben.

Seit September des vergangenen Jahres hat Sony keine weiteren Ausgaben von State of Play veranstaltet. Damals wurden das Veröffentlichungsdatum für „Final Fantasy 7 Rebirth“, der DLC „Separate Ways“ für „Resident Evil 4“ und ein Trailer zu „Marvel’s Spider-Man 2“ präsentiert. Nachfolgend eine Zusammenfassung:

Sobald Sony die neuste State of Play ankündigt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Was planen Microsoft und Nintendo?

Wie anfangs erwähnt, sind auch Nintendo und Microsoft nicht untätig. Im Fall des Switch-Herstellers handelt es sich allerdings noch um ein Gerücht. Demnach könnte die nächste Nintendo Direct in den kommenden zwei Wochen stattfinden.

Woher stammt das Gerücht? Der Nintendo-Experte Zippo, der in der Vergangenheit bei der Vorhersage von Nintendo-Shows und exklusiven Switch-Titeln erfolgreich war, hatte auch den „Super Mario Bros. Wonder”-Direct-Stream am 31. August 2023 mit einem genauen Datum vorausgesagt. Das heißt, seine Aussagen haben ein gewisses Gewicht.

Wann könnte die erste Nintendo Direct 2024 starten? Es wird voraussichtlich im Januar passieren. Der Informant hat jedoch keinen genauen Termin angegeben. Vielmehr spricht er von einem möglichen Zeitraum bis zum Ende des laufenden Monats.

Nintendo arbeitet mit ziemlicher Sicherheit an einer neuen Konsole, die vermutlich nicht Switch 2 heißen wird, aber voraussichtlich auf einem ähnlichen Konzept aufbaut. Im Rahmen der Nintendo Direct sollten laut Zippo keine Informationen zur Hardware erwartet werden.

Die Xbox Developer Direct hingegen beruht nicht auf Gerüchten, sondern wurde gestern offiziell angekündigt:

Sollten jüngste Gerüchte zutreffen, könnte die Show auch für PS5-Spieler interessant werden. Angeblich verfolgt Microsoft den Plan, ausgesuchte First-Party-Spiele auf PlayStation- und Nintendo-Konsolen zu bringen. „Hi-Fi Rush“ und „Sea of Thieves“ stehen hoch im Kurs.

