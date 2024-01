Switch 2: Laut einem führenden Analysten keine Revolution – Steigen die Spielepreise?

Mehreren Quellen zufolge ist in diesem Jahr mit der Ankündigung und der Veröffentlichung des Switch-Nachfolgers zu rechnen. Laut dem führenden japanischen Analysten Dr. Serkan Toto sollten wir bei der Hardware des Systems allerdings nicht mit einer Revolution rechnen.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung weiterhin aussteht, deutete in den letzten Monaten einiges darauf hin, dass Nintendo den Nachfolger der Switch in diesem Jahr vorstellen und veröffentlichen wird.

Laut einem aktuellen Bericht geht Dr. Serkan Toto, der CEO des in Tokio ansässigen Spieleindustrie-Beratungsunternehmens Kantan Games, ebenfalls von einem Launch in diesem Jahr aus. Weiter führte Toto aus, dass sich die Spielerinnen und Spieler auf einen klassischen Nachfolger einstellen dürfen, der sich weitestgehend am Konzept der ursprünglichen Switch orientiert.

Mit einer Revolution sollten wir demnach nicht rechnen. Auszuschließen sei allerdings nicht, dass die eine oder andere neue Idee mit von der Partie ist. „Das nächste System dürfte eher eine Iteration als eine Revolution sein. Nintendo fügt dem Gerät vielleicht noch ein bisschen Schnickschnack hinzu, alles in allem wird es aber der aktuellen Switch ähneln“, so Toto.

Der Analyst weiter: „Und weil es Pokémon gibt und Pokémon mit Handheld-Gaming in Verbindung gebracht wird, wird Nintendo auf keinen Fall die Portabilitätsfunktion für sein nächstes großes Ding aufgeben.“

Liegt der Preis bei 400 US-Dollar/Euro?

Auch zu einem möglichen Preis des Systems verlor Toto ein paar Worte. Demnach gehen die Marktforscher von Kantan Games davon aus, dass der Preis des Switch-Nachfolgers bei 400 US-Dollar beziehungsweise Euro liegen wird. Darüber hinaus könnte sich Nintendo an den anderen führenden Publishern orientieren und den Preis der Spiele auf 69,99 US-Dollar oder 79,99 Euro erhöhen.

„Endlich ist die Zeit für den Nachfolger gekommen“, ergänzte Toto und wies darauf hin, dass seinen Quellen zufolge in der Tat ein Pro-Modell zur originalen Switch existierte, mit dem ausgewählte Entwickler arbeiteten. Dieses wird aus nachvollziehbaren Gründen aber nicht mehr erscheinen.

„Ich glaube, dass die nächste Hardware im Jahr 2024 für 400 US-Dollar erhältlich sein wird. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Spiele auch mehr kosten: 70 US-Dollar“, merkte Toto abschließend an.

Anfang Oktober berichtete der bekannte Leaker „SoldierDelta“, der zuletzt schon vor der offiziellen Ankündigung des Action-RPGs über „Rise of the Ronin“ sprach, dass Nintendo den Nachfolger der Switch in zwei Versionen veröffentlichen könnte. Während das Standard-Modell 449 US-Dollar kosten könnte, soll eine Digital-Edition ohne Cartridge-Slot für 399 US-Dollar ins Rennen geschickt werden.

Zudem möchte der Leaker in Erfahrung gebracht haben, dass Nintendo beim Nachfolger der Switch einen Launch im November 2024 anpeilt. Nintendo selbst äußert sich zu Gerüchten dieser Art traditionell nicht.

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren