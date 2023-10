Nintendo Switch 2: Launch in zwei Versionen? Leaker nennt Preise und Termine

Weiter geht es mit den Gerüchten um den Nachfolger der Switch. Wie ein Leaker in Erfahrung gebracht haben möchte, entschied sich Nintendo dazu, das System in zwei unterschiedlichen Versionen zu veröffentlichen. Ergänzend zu diesen Angaben nannte der Leaker mögliche Preise und Launchtermine.

Pünktlich zum Start in die neue Woche erreichten uns weitere Gerüchte zum Nachfolger der Switch, die vom Leaker „SoldierDelta“ in Umlauf gebracht wurden.

„SoldierDelta“ machte zuletzt mit dem Leak des Action-Rollenspiels „Rise of the Ronin“ von sich reden, zu dem er noch vor der offiziellen Ankündigung durch Team Ninja konkrete Details nannte. Wie der Leaker in Erfahrung gebracht haben möchte, entschloss sich Nintendo dazu, den Nachfolger der Switch, der intern unter dem Codenamen „NG“ entsteht, in zwei Versionen zu veröffentlichen.

Zum einen haben wir es hier mit einem Standard-Modell zu tun, dessen Preis bei 449 US-Dollar liegen soll. Hinzukommt eine Version ohne einen Cartridge-Slot. Die Digital-Edition des Switch-Nachfolgers wird laut „SoldierDelta“ zum Preis von 399 US-Dollar ins Rennen geschickt.

Launch möglicherweise erst im November 2024?

Des Weiteren berichtet „SoldierDelta“ von zwei möglichen Startterminen für Nintendos neue Konsole. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrfach berichtet wurde, dass Nintendo eine Markteinführung in der zweiten Jahreshälfte 2024 anpeilt, schlägt „SoldierDelta“ mit seinem vermeintlichen Leak in die gleiche Kerbe.

Seinen Informationen zufolge plant Nintendo aktuell einen Launch am 24. September 2024. In Stein gemeißelt sei das Ganze allerdings noch nicht. Stattdessen soll es intern einen Ausweichtermin in Form des 3. November 2024 geben, sofern aus der geplanten Veröffentlichung des Switch-Nachfolgers Ende September nichts werden sollte.

Auch wenn „SoldierDelta“ in der Vergangenheit bewies, dass er mitunter Zugang zu vertraulichen internen Informationen hat, sollten die Angaben des Leakers erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Nintendo selbst äußert sich zu Gerüchten dieser Art traditionell nämlich nicht.

Auch ist weiterhin unklar, wann mit der offiziellen Enthüllung des Switch-Nachfolgers zu rechnen ist. Zuletzt wurde spekuliert, dass diese im März des nächsten Jahres über die Bühne gehen könnte. Dies sollen zumindest Aussagen eines Nintendo-Mitarbeiters im Rahmen einer Präsentation des Systems angedeutet haben, die laut mehreren Quellen auf der Gamescom 2023 hinter verschlossenen Türen erfolgte.

