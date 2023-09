Nintendo Switch: Weitere Quelle bestätigt die Präsentation des Nachfolgers auf der Gamescom

Mit Eurogamer bestätigte eine weitere bekannte Quelle, dass Nintendo den Nachfolger der Switch im Rahmen der diesjährigen Gamescom hinter verschlossenen Türen präsentierte. Dies könnte auf eine Ankündigung in den nächsten Monaten hindeuten.

Wenige Tage nach dem Ende der Gamescom 2023 in Köln erreichte uns das Gerücht, dass Nintendo ausgewählten Entwicklern und Pressevertretern hinter verschlossenen Türen die Möglichkeit bot, einen ersten Blick auf den Nachfolger der erfolgreichen Switch zu werfen.

Ins Rollen gebracht wurde der Stein von Windows Centrals Jez Corden, der unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen von der Präsentation der neuen Nintendo-Konsole auf der diesjährigen Gamescom berichtete. Gestützt werden Cordens Angaben in dieser Woche von einer weiteren bekannten Quelle: Den Redakteuren von Eurogamer, die ebenfalls von einer Präsentation hinter verschlossenen Türen erfahren haben möchten.

Weiter berichtet Eurogamer, dass den Anwesenden diverse Tech-Demos vorgeführt wurden, die einen Eindruck von dem vermittelten, was mit dem Nachfolger der Switch technisch geboten wird. Angaben, die unter anderem von Videogames Chronicle bestätigt wurden.

Eine aufpolierte Demo zu Breath of the Wild?

Den Quellen von Eurogamer zufolge gehörte zu den präsentierten Demos unter anderem eine technisch optimierte Version des Open-World-Titels „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Allerdings wurde hier explizit darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Ganzen lediglich um eine Tech-Demo handelte, die die technischen Möglichkeiten des Switch-Nachfolgers unter Beweis stellen sollte. Mit einem Release einer Vollversion sei demnach nicht zu rechnen.

Auch wenn sich Nintendo zu den Gerüchten um die neue Konsole bisher nicht äußern wollte, deutet mittlerweile einiges darauf hin, dass das Unternehmen eine Veröffentlichung im nächsten Jahr anpeilt. Während manche Quellen von einem Release in der zweiten Jahreshälfte 2024 sprechen, berichtet Eurogamer, dass Nintendo im Optimalfall auch einen früheren Launch in Betracht ziehen könnte.

Erst letzte Woche meldete sich der für eine „Persona“-Leaks bekannte Insider „I Am Hero Too“ zu Wort und berichtete, dass Nintendo beim Nachfolger der Switch sowohl auf eine integrierte Kamera als auch ein neues Cartridge-Format setzt. Zudem soll eine Abwärtskompatibilität zur Switch geboten werden.

Die sich häufenden Berichte um den Switch-Nachfolger könnten darauf hindeuten, dass in den nächsten Monat in der Tat mit der offiziellen Enthüllung des Systems zu rechnen ist.

Quelle: Eurogamer

