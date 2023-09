Switch 2: Dev-Kits offenbar bei den Entwicklern – System mit Kamera und neuen Cartridges?

Auch wenn sich Nintendo mit handfesten Informationen weiter zurückhält, zeichnete sich in den letzten Monaten ab, dass der Nachfolger der Switch im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht wird.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt der bekannter Leaker und Industrie-Insider „I Am Hero Too“, der in der Vergangenheit unter anderem diverse „Persona“-Titel leakte. Wie der Leaker berichtet, wurden ausgewählte Entwicklerstudios und Publisher bereits vor einer Weile mit Entwickler-Kits bedacht, die sie in die Lage versetzen, an Titeln für den Switch-Nachfolger zu arbeiten.

Unter diesen soll sich das Remake von „Final Fantasy VII“ befinden, bei dem laut „I Am Hero Too“ noch unklar ist, ob wir es hier mit einem möglichen Launch-Titel für den Nachfolger der Nintendo Switch zu tun haben.

Abwärtskompatibilität und eine integrierte Kamera?

Fest steht laut dem Leaker allerdings schon jetzt, dass das „Final Fantasy VII Remake“ auf Nintendos neuem System einen ähnlich guten Eindruck macht wie auf der PlayStation 5. Dies heißt aber nicht zwangsläufig, dass es der Switch-Nachfolger performancetechnisch mit den aktuellen Konsolen aufnehmen kann.

Denkbar ist beispielsweise, dass das System mit einer Unterstützung von Nvidias DLSS-Technologie versehen wird, die es den Entwicklern ermöglicht, auch auf schwächeren Systemen eine solide Performance zu bieten und diese anschließend auf 1080p oder höhere Auflösungen zu skalieren. Apropos Spiele: Weiter gibt „I Am Hero Too“ an, dass der Switch-Nachfolger seinen Informationen zufolge wie zuletzt mehrfach berichtet in der Tat mit einem neuen Cartridge-Format versehen wird.

Darüber hinaus sollen die Quellen des Leakers bestätigt haben, dass Nintendos neue Konsole sowohl mit einer Unterstützung der Abwärtskompatibilität als auch einer integrierten Kamera versehen wurde, mit der Nintendo möglicherweise ganz neue Spielkonzepte ermöglicht.

Nintendo selbst wollte sich zu den Gerüchten um den Switch-Nachfolger bisher nicht äußern. Aktuellen Berichten zufolge soll das japanische Unternehmen sein neues System aber auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen präsentiert haben.

Sollten sich diese Meldungen bewahrheiten, könnte dies darauf hindeuten, dass die offizielle Enthüllung der Konsole in den nächsten Monaten erfolgt.

