Nintendo Switch: Nachfolger auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen präsentiert?

Auch wenn sich Nintendo zum Nachfolger der Switch bisher nicht öffentlich äußern wollte, verdichteten sich zuletzt die Hinweise, dass das neue System des japanischen Traditionsherstellers im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht wird.

Nachdem uns Anfang des Monats die Meldung erreichte, dass Nintendo den Switch-Nachfolger auf der Gamescom 2023 vorstellen könnte, befeuerte Windows Centrals Jez Corden auf Twitter die besagten Gerüchte.

Eigenen Angaben zufolge kam Corden zu Ohren, dass Nintendo ausgewählten Entwicklern und Pressevertretern auf der Gamescom 2023 die Möglichkeit bot, einen ersten Blick auf den Nachfolger der Switch zu werfen.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann könnte dies darauf hindeuten, dass die offizielle Enthüllung des Systems im Laufe der nächsten Monate erfolgt. Auch mögliche Leaks sind natürlich nicht auszuschließen.

Apropos Leaks: In den letzten Wochen erreichten uns immer wieder Berichte mit unbestätigten Details zum nächsten System aus dem Hause Nintendo. Zum einen wurde berichtet, dass das Unternehmen aus den Lieferengpässen der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S entsprechende Lehren zog und zum Launch des Switch-Nachfolgers für ausreichend Einheiten des Systems sorgen möchte. Dies führe allerdings dazu, dass erst mit einem Launch in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu rechnen sei.

Zudem möchten Leaker beziehungsweise Insider technische Details zum neuen Nintendo-System in Erfahrung gebracht haben. Unter anderem hieß es, dass der Switch-Nachfolger mit einem acht Zoll (20,32 Zentimeter) großen Bildschirm und einem 512 Gigabyte großen internen Speicher ausgeliefert wird.

Laut dem Videogames Chronicle-Journalisten und Industrie-Insider Andy Robinson soll Nintendo zudem einen kundenfreundlichen Preis anpeilen und genau wie bei der Switch auf Cartridges setzen. In wie weit das Ganze auf eine mögliche Abwärtskompatibilität hindeutet, ist aktuell noch unklar.

Weitere Meldungen zum Thema:

Anfang Juli wiederum wurde berichtet, dass erste ausgewählte Entwickler beziehungsweise Publisher bereits in den Genuss von Dev-Kits zum Switch-Nachfolger kamen.

Nintendo selbst äußert sich zu Berichten und Gerüchten dieser Art traditionell nicht.

Heard some rumors recently that Nintendo maybe showed/maybe discussed the new Switch behind closed doors to select press/devs @ Gamescom.

Full reveal/leaks may be relatively imminent.

— Jez (@JezCorden) August 29, 2023