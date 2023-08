Nintendo Switch 2: Neue Konsole könnte bei der Gamescom vorgestellt werden – Gerücht

Wieder einmal gibt es neue Gerüchte zu dem möglichen Nachfolger der Nintendo Switch. So könnte Nintendo angeblich planen, die neue Konsole schon in diesem Monat zu präsentieren – bei der kommenden Gamescom.

In den letzten Tagen verdichten sich wieder einmal die Gerüchte um einen möglichen Nachfolger zu der Nintendo Switch. So wurde im Juli während des Rechtsstreits zwischen der FTC und Microsoft wegen der geplanten Übernahme von Activision etwa ein mögliches Erscheinungsjahr für die Konsole genannt. 2024 soll Nintendo für die „Switch 2“ anpeilen, so die Berichte.

Zuletzt schlug auch der Journalist und Insider Andy Robinson in diese Kerbe. So soll das japanische Unternehmen seine Nachfolge-Konsole nicht nur für Jahr 2024 planen, sondern auch einen kundenfreundlichen Preis anstreben. Nun gibt es Gerüchte darüber, wann Nintendo die Konsole vorstellen will.

Zeigt Nintendo seinen Switch-Nachfolger schon in wenigen Tagen?

Wie die britische Webseite Startmenu berichtet, könnte Nintendo seine neueste Konsole bereits in diesem Monat bei der Gamescom präsentieren. Die Messe findet vom 23. bis 27. August in Köln statt. Diese Informationen sollen von einer Quelle stammen, die in regelmäßigem Kontakt mit mehreren Studios und Plattformbetreibern in der Branche steht. Die Webseite sei ursprünglich bereits Ende Juli über den angeblichen Gamescom-Auftritt informiert worden. Mehrere Details, über die weitere Medien berichteten und die sich mit den Aussagen der Quelle deckten, überzeugten Startmenu nun, dass an dem Gerücht etwas Wahres dran sein könnte.

Nintendo hat sich noch nicht offiziell zu diesem Gerücht oder gar zu einem Nachfolger für die Switch gemeldet. Daher ist die Annahme, ein Nachfolger der Konsole könnte bei der Gamescom vorgestellt werden, weiter mit Vorsicht zu genießen. Allerdings ist es interessant, dass das japanische Unternehmen 2023 zum ersten Mal seit Jahren wieder offiziell an einer europäischen Veranstaltung teilnimmt.

Weitere Meldungen zur Nintendo Switch:

Zuletzt wurde berichtet, dass Nintendo bei dem Nachfolger der Switch wieder auf eine Hybridkonsole setzen könnte. Wie bei der derzeitigen Switch könnte das neue Gerät also wieder als Handheld oder in Verbindung mit einem Fernseher genutzt werden. Zudem sollen einige Studios bereits Dev-Kits erhalten haben, um sich mit dem neuen System vertraut zu machen.

Quelle: Startmenu, WCCFTech

Weitere Meldungen zu Nintendo, Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren