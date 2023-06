Nintendo Switch: Nachfolger laut Kotick deutlich schwächer als PS5 & Xbox Series X/S

Spätestens mit der Wii entschloss sich Nintendo dazu, nicht mehr am technischen Wettrüsten auf dem Konsolenmarkt teilzunehmen und stattdessen eigene Wege zu gehen. Bei der Switch wurde beispielsweise auf einen Hybriden gesetzt, der wahlweise wie ein Handheld verwendet oder am heimischen TV angeschlossen werden konnte.

Mit mehr als 122 Millionen verkauften Einheiten bis Ende 2022 entwickelte sich die Switch für Nintendo zu einem vollen Erfolg. Wie sich aktuell abzeichnet, könnte Nintendo auch beim Nachfolger auf das Hybrid-Konzept setzen.

Dies lassen zumindest die Aussagen von Activisions CEO Bobby Kotick vermuten, der im Rahmen des aktuellen Rechtsstreits zwischen Microsoft und der FTC auf den Nachfolger zur Switch zu sprechen kam.

Wie Kotick ausführte, befindet er sich bezüglich des Nachfolgers der Switch in aktiven Gesprächen mit Nintendo und bekam laut eigenen Angaben bestätigt, dass wir von der Leistung des neuen Nintendo-Systems keine allzu großen Sprünge erwarten sollten.

Laut Kotick wird der Nachfolger der Switch deutlich schwächer ausfallen als die aktuellen Konsolen in Form der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S und sich technisch stattdessen an den alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One orientieren. Weiter führte Kotick aus, dass Activision den möglichen Erfolg der Switch unterschätzt habe und es im Nachhinein bereut, den Konsolen-Handheld-Hybrid nicht stärker unterstützt zu haben.

Ein Fehler, aus dem der kalifornische Publisher offenbar entsprechende Lehren zog. Wie Kotick ergänzte, möchte Activision auf dem Nachfolger nämlich deutlich präsenter sein als noch auf der originalen Switch. Oder anders ausgedrückt: Für das nächste System von Nintendo sollen mehr Activision-Spiele veröffentlicht werden.

Da sich Nintendo bisher nicht zum Nachfolger der Switch äußern wollte, bleibt abzuwarten, ob Koticks Aussagen zur Leistungsfähigkeit des Systems den Tatsachen entsprechen. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass das japanische Traditionsunternehmen an einer neuen Hardware arbeitet, die frühstens im Frühjahr 2024 erscheinen soll.

Ob es sich hierbei um den Nachfolger der Switch handelt, ist laut einem Bericht von Nikkei allerdings unklar.

Just revealed Bobby Kotick and Nintendo have had active talks about the next-generation Nintendo console

Also says that apparently Next-Gen Nintendo console is close to Gen 8 power (PlayStation 4 / Xbox One)

— Benji-Sales (@BenjiSales) June 28, 2023