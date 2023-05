Sharp: LCD-Produktion für Konsole befeuert Switch 2-Spekulationen

Aktuellen Berichten zufolge liefert Sharp LCDs für ein neues Videospielsystem. Für die Bestätigung sorgte Robert Wu, CEO des Zulieferers, höchstpersönlich. Allerdings vermied er es, einen Kunden zu nennen oder einen Hinweis darauf zu geben, für welche Konsole die Displays gedacht sind.

„Ich kann mich nicht zu Details bezüglich bestimmter Kunden äußern“, so Wu laut Bloomberg in einer Telefonkonferenz. „Aber was eine neue Spielkonsole angeht, so waren wir in der Forschungs- und Entwicklungsphase involviert.“

Zudem verfolgt Sharp den Plan, in diesem Geschäftsjahr Pilotlinien für die Produktion von LCD-Panels für das neue Gerät zu starten.

Für den Nachfolger der Switch?

Letztendlich halten sich die Möglichkeiten auf dem Konsolenmarkt in Grenzen. Die PS5 und Xbox Series X/S kamen erst vor zweieinhalb Jahren auf den Markt. Und auch mögliche Upgrade-Modelle werden voraussichtlich kein Display verbaut haben, sodass alle Blicke auf einen Nachfolger der Switch gerichtet sind.

Die Hardware-Verkäufe der aktuellen Nintendo-Konsole gehen in einem Marktumfeld, das mittlerweile weitgehend von der PS5 dominiert wird, weiter zurück, was Spekulationen aufkommen ließ, dass ein Nachfolger der Switch eher früher als später in den Handel kommen wird. Sharp und Nintendo arbeiteten schon in der Vergangenheit zusammen, was ein weiteres Puzzlestück wäre.

Nintendo deutete kürzlich zwar an, dass man im laufenden Geschäftsjahr, das bis März 2024 läuft, keine neue Hardware veröffentlichen werde. Nikkei Asia konnte hingegen in Erfahrung bringen, dass die Entwicklung des Switch-Nachfolgers „gut voranschreitet“.

Es gibt noch mehr Möglichkeiten

Am Ende ist der mutmaßliche Switch-Nachfolger nicht die einzige Möglichkeit, die in Betracht kommen würde. So könnte Sharp mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, um einen Steam Deck-Konkurrenten zu produzieren, ähnlich wie das Asus ROG Ally, das mittlerweile auch bei Amazon für rund 800 Euro* vorbestellbar ist. Ebenso keimten in der Vergangenheit Gerüchte über ein PlayStation-Streaming-Gerät mit Display auf.

Eine baldige Bestätigung wird es wohl nicht geben. Und nach dem Telefonat mit Analysten löschte Sharp die Erwähnung eines neuen Spielgeräts aus den Online-Präsentationsfolien, was darauf hindeutet, dass die Hinweise nicht zu früh gestreut werden sollten. Letztendlich sind sich allerdings viele Leute einig, dass der LCD-Hinweis in erster Linie zum Switch-Nachfolger passen würde.

Auch bei Sony geht es offenbar voran. Schon seit dem vergangenen Jahr werden Gerüchte angeheizt, dass sich beim Konsolen-Hersteller ein neues PS5-Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk in Arbeit befinden soll. Zudem sei mit einer PS5 Pro zu rechnen, wie Insider Gaming Anfang des Monats noch einmal betonte.

