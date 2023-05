Switch: Jobanzeige liefert Hinweis auf den Nachfolger – Setzt Nintendo auf Cross-Gen-Titel?

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um den unangekündigten Nachfolger zur Switch die Runde. Eine aktuelle Stellenausschreibung von Nintendo scheint die laufenden Arbeiten am neuen System zu bestätigen.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiterhin auf sich warten lässt, gilt als sicher, dass die Arbeiten am Nachfolger der erfolgreichen Switch seit einiger Zeit laufen.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns eine aktuelle Stellenausschreibung von Nintendo, mit der sich die europäische Niederlassung auf die Suche nach einem neuen „Game Technologies R&D Engineer“ begibt.

Dieser soll bei Nintendo European Research and Development (kurz: NERD) an „Technologien im Zusammenhang mit der Spieleentwicklung für Nintendo-Plattformen der aktuellen und der nächsten Generation“ arbeiten.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass dabei von einer Cross-Gen-Entwicklung gesprochen wird, was den Gedankengang nahelegt, dass die Switch nach dem Release des Nachfolgers weiter unterstützt wird.

Nintendo hüllt sich weiter in Schweigen

Ebenfalls erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang, dass Nintendo European Research and Development in der Vergangenheit maßgeblich für die Emulation älterer Nintendo-Titel verantwortlich war. Dies dürfte die Gerüchte befeuern, dass der Online-Dienst von Nintendo mitsamt den emulierten Klassikern auch auf dem Nachfolger der Switch angeboten werden könnte.

Während sich Nintendo zu den Gerüchten der vergangenen Monate bisher nicht äußern wollte, wiesen Analysten Anfang des Jahres darauf hin, dass sich das Unternehmen bereits in Gesprächen mit Zulieferern befindet. Mit dem Launch des Switch-Nachfolgers sei laut den Analysten allerdings nicht vor 2024 zu rechnen.

Angesichts der weiterhin stabilen Verkaufszahlen dürfte es Nintendo mit dem Nachfolger wohl auch nicht eilig haben. Wie bekannt gegeben wurde, wurden im Weihnachtsquartal 2022 8,22 Millionen Switch-Konsolen und 76,71 Millionen Spiele abgesetzt. Seit dem Launch im März 2017 verkaufte sich die Switch mehr als 122 Millionen Mal.

Hinzukommt, dass Nintendo auch für das Jahr 2023 mehrere heiße Eisen im Feuer hat. Mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ erscheint am 12. Mai 2023 beispielsweise der Nachfolger zum gefeierten „Breath of the Wild“. Strategiefans hingegen kommen bei „Pikmin 4“ auf ihre Kosten, das am 21. Juli 2023 für die Switch veröffentlicht wird.

