Nintendo Switch: Nachfolger erst Ende 2024? Gespräche mit Zulieferern sollen bereits laufen

Während sich Nintendo zu einem möglichen Nachfolger der Switch bisher nicht äußern wollte, schoss sich die Gerüchteküche in den letzten Monaten verstärkt auf die kommende Konsole des japanischen Traditionsunternehmens ein.

Beispielsweise meldete sich in diesem Monat Piers Harding-Rolls, seines Zeichens Research-Director bei Ampere Analysis, zu Wort und wies darauf hin, dass wir frühestens im Jahr 2024 mit dem Nachfolger der Switch rechnen sollten. Untermauert werden die Angaben des Analysten in dieser Woche vom japanischen Wirtschaftsmagazin Nikkei, das laut eigenen Angaben davon ausgeht, dass die neue Konsole von Nintendo frühestens Ende 2024 erscheint.

Zudem möchte das Magazin erfahren haben, dass Nintendo bezüglich der Fertigung des Switch-Nachfolgers bereits Gespräche mit Zulieferern aufgenommen hat. In welchem Stadium sich die Planungen von Nintendo befinden, geht aus dem Bericht von Nikkei allerdings nicht hervor.

Nintendo Switch die erfolgreichste Konsole des letzten Jahres

Zumal es Nintendo mit einem Nachfolger keineswegs eilig haben dürfte. Wie aus den Daten verschiedener Marktforschungsunternehmen hervorgeht, sicherte sich die Switch im vergangenen Jahr nämlich sowohl in Japan als auch in Europa und Nordamerika den Titel der meistverkauften Konsole des Jahres. Darüber hinaus schwang sich der Konsolen-Handheld-Hybrid in Frankreich zur erfolgreichsten Konsole aller Zeiten auf und knackte in der Vergangenheit weitere Rekorde.

Ein Ende des Erfolges dürfte noch lange nicht in Sicht sein. Beispielsweise erscheint mit „The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom“ am 12. Mai 2023 der offizielle Nachfolger zum Open-World-Hit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, der laut Analysten für reichlich verkaufte Switch-Einheiten sorgen wird.

Auch Nintendo selbst sprach im vergangenen Jahr davon, dass sich die im März 2017 veröffentlichte Switch erst in der Mitte ihres Lebenszyklus befindet. Aussagen, die ebenfalls darauf hindeuten könnten, dass wir erst 2024 mit dem Nachfolger versorgt werden. Offiziell bestätigt wurde dahingehend aber noch nichts.

