Nintendo Switch: Pro-Version soll von Nintendo abgesagt worden sein – Gerücht

Gerüchte um eine mögliche leistungsstärkere Variante der 2017 erschienenen Nintendo Switch gab es schon lange. Spätestens mit dem Release der Current-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S nahmen die Spekulationen zu einer Nintendo Switch Pro noch einmal Fahrt auf.

Bislang hat sich Nintendo zu dem Gemunkel über eine Pro-Version jedoch kaum geäußert und auf ein solches Gerät warten die Fans noch immer. Laut dem Podcast von Digital Foundry soll das japanische Unternehmen jedoch wirklich Pläne für eine Nachfolge-Konsole gehabt haben.

Nintendo soll wirklich ein Mid-Generation-Update geplant haben

In der neuesten Ausgabe des Podcast von Digital Foundry lassen die Kollegen das Jahr 2022 Revue passieren und antworten außerdem noch auf Fragen der Zuschauer. Eine Frage beschäftigt sich mit der Nintendo Switch, die 2023 in ihr sechstes Lebensjahr eintritt. Seit dem Gamecube bringt das Unternehmen etwa alle fünf bis sechs Jahre eine neue Konsole auf den Markt. Wäre es also im nächsten Jahr nicht auch Zeit für eine Nintendo Switch 2?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dies sei eine interessante Frage, so die Hosts John, Rich und Oliver. Jedoch sei derzeit noch nicht einmal klar, ob Nintendo eine Switch der nächsten Generation plane. Digital Foundry glaubt jedoch nicht, dass 2023 schon mit einer neuen Konsole gerechnet werden kann, auch wenn sich die Nintendo Switch ohne Zweifel bereits an dem Ende ihres Lebenszyklus befinden würde.

Dann erzählt John, dass verschiedene Entwickler darüber gesprochen hatten, dass Nintendo sehr wohl ein Mid-Generation-Update der Switch geplant hatte. Dies wurde jedoch anscheinend wieder verworfen. Stattdessen würde das nächste Gerät, das das Unternehmen auf den Markt bringen würde, eine Next-Gen-Konsole sein.

Weitere Meldungen zum Thema:

Digital Foundry glaubt, dass Nintendo sehr nervös wegen der möglichen neuen Konsole ist, schließlich waren nicht alle Geräte der Firma ein Hit. Der Gamecube war zu seiner Zeit ein Ladenhüter, worauf die Hit-Konsole Wii folge. Danach kam die Wii U, die aber ebenfalls gefloppt ist. Nun ist die Nintendo Switch da, die bis zum 30. September 2022 weltweit rund 114,33 Millionen Mal abgesetzt werden konnte. Wie soll Nintendo von dieser beliebten Konsole aus weitermachen, ohne die Fans der Switch zu enttäuschen?

Quelle: Nintendo Life, GameRant

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren