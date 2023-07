Nintendo Switch 2: Studios sollen Dev-Kits erhalten haben – Innovativer Controller geplant?

Nach wie vor lässt die offizielle Ankündigung des Switch-Nachfolgers auf sich warten. Entsprechen die Angaben zweier Leaker den Tatsachen, dann könnten sich allerdings erste Dev-Kits zum nächsten System von Nintendo in Umlauf befinden.

Während Nintendo zu einem möglichen Nachfolger der Switch nach wie vor schweigt, lieferte uns die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gesprächsstoff.

Für die neuesten Gerüchte um das kommende System aus dem Hause Nintendo sorgen aktuell der Leaker „Nash Weedle“ alias „El Analista de Leaks“ sowie der Youtuber „Behind The Games“. Wie die beiden Quellen berichten, sollen erste ausgewählte Entwicklerstudios und Publisher mit den Dev-Kits des Switch-Nachfolgers versorgt worden sein.

Laut „Behind the Games“, der in der Vergangenheit unter anderem „Metroid Dread“ vor der offiziellen Ankündigung durch Nintendo leakte, und „Nash Weedle“ soll eine Insider-Quelle bestätigt haben, dass unter anderem ein nicht näher genanntes spanisches Studio in den Genuss des Dev-Kits zum Switch-Nachfolger kam.

Neuer Controller soll nicht geleakt werden

Spekuliert wird, dass es sich bei dem besagten Entwicklerteam um das im spanischen Madrid ansässige Studio Mercury Steam handelt. Mercury Steam dürfte den meisten unter euch vor allem durch „Castlevania: Lords of Shadow“ ein Begriff sein und wirkte in der Vergangenheit zudem an „Metroid Dread“ und „Metroid: Samus Returns“ mit.

Weiter berichten die Leaker, dass beim Entwickler-Kit zum Switch-Nachfolger auf den Pro-Controller der originalen Switch zurückgegriffen wird. Ein Schritt, durch den Nintendo laut den Quellen verhindern möchte, dass der Controller des neuen Systems geleakt wird.

In wie weit das Ganze darauf hindeutet, dass der Nachfolger der Switch mit einem innovativen Controller ausgeliefert wird, muss die Zeit zeigen. Denn auch bei den neuesten Gerüchten zum nächsten System bleibt das japanische Traditionsunternehmen seiner Linie treu und wollte sich bisher nicht zu den Angaben der Leaker äußern.

Wie die japanische Nikkei vor wenigen Wochen berichtete, befindet sich bei Nintendo in der Tat eine neue Hardware in Entwicklung, die frühestens im Frühjahr 2024 erscheinen wird. Ob es sich hierbei um den Nachfolger der Switch handelt, ging aus dem Bericht der Nikkei allerdings nicht hervor.

