Switch Nachfolger: Insider nennt Details zum Konzept, dem Releasezeitraum und mehr

Den Start in die neue Woche versüßte uns Videogames Chronicles Andy Robinson mit weiteren unbestätigten Details zum Nachfolger der Switch. Unter anderem sollen Robinsons Quellen bestätigt haben, dass Nintendo erneut auf eine Mischung aus einem Handheld sowie einer stationären Konsole setzt und eine Veröffentlichung im Jahr 2024 anpeilt.

In den vergangenen Monaten schienen sich die Hinweise zu verdichten, dass der Nachfolger der Switch im Laufe des kommenden Jahres erscheinen wird. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch den Videogames Chronicle-Journalisten und Industrie-Insider Andy Robinson.

Wie Robinson unter Berufung auf mehrere Quellen, die mit der Sachlage vertraut sein sollen, berichtet, peilt Nintendo mit dem Switch-Nachfolger aktuell eine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2024 an und hat bereits Entwickler-Kits an „wichtige Partner“ verschickt.

Den unbestätigten Berichten zufolge haben die Verantwortlichen von Nintendo aus den Lieferengpässen der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X/S entsprechende Lehren gezogen und visieren einen späteren Release an, um zum Launch ausreichend Einheiten des Switch-Nachfolgers zur Verfügung stellen zu können.

Weiter gaben die Quellen von Robinson an, dass Nintendo bei der neuen Switch erneut auf einen Hybriden setzt, der sowohl wie ein klassischer Handheld verwendet als auch mittels einer Docking-Station mit dem heimischen TV verbunden werden kann. Gestützt werden diese Angaben von den Kollegen von Eurogamer, die ebenfalls von einem weiteren Hybriden sprechen.

Nintendo soll einen kundenfreundlichen Preis anstreben

Weitere Quellen gaben gegenüber Robinson an, dass wir offenbar nicht mit einem OLED-Bildschirm rechnen sollten. Stattdessen habe sich Nintendo für einen LCD-Bildschirm entschieden, der das Unternehmen in die Lage versetzt, den Preis des Switch-Nachfolgers in einem kundenfreundlichen Rahmen zu halten.

Zumal angesichts des steigenden Speicherbedarfs damit zu rechnen sei, dass der Nachfolger der Switch mit einem deutlich größeren Speicher ausgeliefert wird als das Original, das bekanntermaßen über 32 Gigabyte an internem Speicher verfügte. Abschließend ist die Rede davon, dass uns der Nachfolger der Switch die Wahl überlässt, ob wir Spiele klassisch in der Retail-Fassung erwerben oder sie herunterladen möchten.

Beim verwendeten Medium soll Nintendo der originalen Switch treu bleiben und ein weiteres Mal auf Cartridges setzen. In wie weit das Ganze auf eine mögliche Abwärtskompatibilität zur Switch hinweist, bleibt abzuwarten.

Nintendo selbst äußert sich traditionell nicht zu Gerüchten um neue Titel oder Konsolen. Allerdings gehen auch führende Analysten davon aus, dass Nintendo angesichts der rückläufigen Hard- und Softwareverkäufe, die im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 zu erwarten sind, bald einen Nachfolger der Switch ankündigen wird.

