PS5: Sony überrascht mit Ankündigung zu Multiplayer-Sitzungen

Das Multiplayer-Gaming ist ein zentrales Feature des PlayStation-Networks und der Vorteile von PlayStation Plus. Entsprechend möchte es Sony den Spielern auf PS5-Konsolen künftig erleichtern, sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen.

Auf dem PlayStation-Blog wurde eine neue Funktion angekündigt, die Spieler zugunsten einer gemeinsamen Multiplayer-Sitzung zusammenführt, selbst wenn sie nicht befreundet sind. Die Freischaltung soll im Laufe des Jahres erfolgen.

Einladung via Link oder QR-Code

In den kommenden Monaten möchte Sony eine neue Möglichkeit etablieren, mit der Spieler auf ihrer PS5-Konsole oder in der PlayStation-App einen Link generieren, den sie daraufhin über verschiedene Messaging- oder Social-Media-Plattformen an andere PS5-Spieler verschicken.

Sobald der Empfänger den Link öffnet, hat er die Möglichkeit, an eurer Multiplayer-Sitzung teilzunehmen, selbst wenn er noch keine Freundschaftsanfrage im PlayStation-Network von euch erhalten hat. In allen unterstützten PS5-Spielen ist der Vorgang einheitlich.

Wie das Ganze funktioniert, wird anhand des folgenden Bildes demonstriert:

Sony räumt ein, dass einige PS5-Spiele ein Update benötigen könnten, um einen reibungslosen Beitritt zu den Spielsitzungen zu gewährleisten. Man werde eng mit den Entwicklerpartnern zusammenarbeiten, um die besten Lösungen für diese Spiele zu finden.

Zu beachten ist:

Spieler, die einer PS5-Multiplayer-Sitzung beitreten möchten, müssen das jeweilige Spiel (selbstverständlich) Spiel installiert haben. PS4-Spiele und andere abwärtskompatible Titel werden laut Sony nicht unterstützt.

Widget für Discord und teilbarer Social-Media-Status

In Zusammenarbeit mit Discord wurde wiederum ein Widget für PS5-Sitzungseinladungen entwickelt, das kontinuierlich aktualisiert wird. Es informiert über den Status der Multiplayer-Sitzung, sodass Spieler vor dem geplanten Beitritt in Erfahrung bringen können, ob die Sitzung noch läuft.

Spieler können dank des Discord-Widgets erkennen, ob die Spielsitzung noch aktiv genutzt wird.

Ebenfalls soll in den kommenden Monaten eine neue Funktion eingeführt werden, die Spielern die Möglichkeit gibt, das eigene PlayStation-Network-Profil oder das Profil eines anderen Spielers in verschiedenen Messaging- oder Social-Apps zu teilen. Das Teilen erfolgt über das Generieren eines Links in der PlayStation-App, auf der PS5-Konsole oder im Webprofil auf PlayStation.com.

“Dies sind nur einige der ergriffenen Maßnahmen, um es euch einfacher zu machen, mit Spielern online in Kontakt zu treten und gemeinsam Multiplayer-Sitzungen zu bestreiten”, so Sony ergänzend. Es scheint somit noch mehr in der Pipeline zu sein. Haltet also nach weiteren Updates Ausschau.

