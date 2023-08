Switch 2: Leaker nennt unbestätigte Details zum Speicher, dem Bildschirm und dem Launch

Weiter geht es mit den unbestätigten Informationen zum Nachfolger der Switch. Wie der bekannte Leaker und Industrie-Insider "NateTheHate" unter anderem berichtet, könnte der Launch des Systems in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen.

In der vergangenen Woche nahmen die Gerüchte um den Nachfolger der Switch ein weiteres Mal Fahrt auf, da der Videogames Chronicle-Redakteur und Industrie-Insider Andy Robinson weitere unbestätigte Details zum neuen System von Nintendo in Umlauf brachte.

Ergänzend dazu meldete sich der bekannte Leaker „NateTheHate“ zu Wort, dem laut eigenen Angaben weitere unbestätigte Informationen zum Nachfolger der Switch zu Ohren kamen. Zum einen wird berichtet, dass das System mit einem acht Zoll (20,32 Zentimeter) großen Bildschirm ausgeliefert wird.

Zum Vergleich: Während das 2017 veröffentlichte Standard-Modell der Switch mit einem 6,2 Zoll großen Bildschirm versehen wurde, brachte es das Display des OLED-Modells auf eine Größe von sieben Zoll.

Erfolgt der Launch in der zweiten Jahreshälfte 2024?

Weiter berichtet „NateTheHate“, dass Nintendo im Vergleich mit der originalen Switch (32 Gigabyte) auf einen deutlich größeren internen Speicher setzt, dessen Größe vom Leaker mit 512 Gigabyte angegeben wird. Genau wie Andy Robinson wurde auch „NateTheHate“ zugetragen, dass Nintendo bei seinem nächsten System neben dem digitalen Vertrieb erneut auf Spiele setzt, die auf Cartridges ausgeliefert werden.

In wie weit das Ganze auf eine mögliche Abwärtskompatibilität hindeutet, sei allerdings unklar, da Nintendo laut dem Leaker bei den Cartridges auf ein neues Format setzen könnte. Abschließend heißt es, dass der Launch des Switch-Nachfolgers im September oder Oktober 2024 erfolgen könnte. Wie „NateTheHate“ abschließend anmerkte, handelt es sich bei seinen Angaben um Informationen, die aktuell in Insiderkreisen ihre Runden drehen.

In wie weit diese den Tatsachen entsprechen, bleibe daher abzuwarten. Nintendo selbst wollte sich zu den Gerüchten der vergangenen Tage bisher nicht äußern.

Allerdings verdichteten sich in den letzten Monaten die Hinweise, dass der Nachfolger der Switch in der Tat 2024 erscheinen wird. Beispielsweise wies Robert Wu, der CEO von Sharp, im Mai darauf hin, dass sein Unternehmen an Flüssigkristall-Displays für eine nicht näher genannte Konsole arbeitet. Schnell wurde hier vermutet, dass sich Wu bei seinem Statement auf den Nachfolger der Switch beziehen könnte.

Anfang Juli erreichte uns zudem Berichte, in denen die Rede davon war, dass erste ausgewählte Studios mit den Dev-Kits des neuen Nintendo-Systems versorgt wurden. Auch dies könnte auf einen Launch im Jahr 2024 hindeuten.

