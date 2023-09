Switch 2: Insider nennt technische Details – Zeitraum der Enthüllung bekannt?

In den vergangenen Tagen bestätigten gleich mehrere Quellen, dass Nintendo ausgewählten Entwicklern und Pressevertretern auf der Gamescom 2023 hinter verschlossenen Türen einen ersten Blick auf das ermöglichte, was der Nachfolger der Switch technisch zu bieten hat.

Für neuen Gesprächsstoff sorgte der bekannte Industrie-Insider „NateTheHate“, der laut eigenen Angaben ebenfalls von einer Präsentation auf der Gamescom 2023 erfahren haben möchte. Laut den Quellen von „NateTheHate“ präsentierte Nintendo zum einen eine aufpolierte Version des erfolgreichen Open-World-Titels „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, die in 4K und 60 Bildern die Sekunde dargestellt wurde.

Neben den grafischen Verbesserungen waren es laut „NateTheHate“ vor allem die im Vergleich mit dem Original massiv reduzierten Ladezeiten, die zu beeindrucken wussten. Benötigte „Breath of the Wild“ auf der Switch noch rund 30 Sekunden, um den Nutzer vom Startbildschirm in das laufende Spielgeschehen zu verfrachten, sollen es auf dem Nachfolger der Switch nur noch zwei Sekunden sein.

Offizielle Enthüllung im März 2024?

Weiter berichtet „NateTheHate“ unter Berufung auf seine Quellen, dass neben der grafisch aufgepeppten Version von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ zudem die Unreal-Engine-5-Demo „The Matrix Awakens“ präsentiert wurde. Allerdings nicht auf der nativen Hardware des Switch-Nachfolgers.

Stattdessen sollen die Präsentationen auf Basis einer PC-Hardware vorgenommen worden sein, die sich an den Spezifikationen des neuen Nintendo-Systems orientiert. Abschließend bestätigte der Insider eine Ray-Tracing-Unterstützung und wies darauf hin, dass der Switch-Nachfolger wohl Gebrauch von der DLSS 3.5-Technologie machen wird. Jedoch ohne alle Features der PC-Version zu bieten.

Laut den Quellen des Insiders war im Rahmen der Präsentation immer wieder vom März 2024 die Rede. Da Nintendo kürzlich bereits bestätigte, dass im Laufe des Geschäftsjahres 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) keine neue Hardware veröffentlicht wird, wird spekuliert, dass sich die Anwesenden beim März 2024 auf den Enthüllungszeitraum des neuen Nintendo-Systems bezogen haben könnten.

Offiziell bestätigt wurde bezüglich des Switch-Nachfolgers bisher allerdings nichts.

