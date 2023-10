Nintendo Switch 2: Inklusive Monster Hunter? Großteil der 3rd-Party-Entwickler soll an Bord sein

Während Nintendo zu einer möglichen Enthüllung oder gar dem Veröffentlichungszeitfenster des Switch-Nachfolgers weiter schweigt, bestätigten zuletzt gleich mehrere Quellen, dass das System auf der diesjährigen Gamescom hinter verschlossenen Türen präsentiert wurde.

Unter anderem soll eine Tech-Demo zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, die in 4K sowie 60FPS dargestellt wurde und vor allem mit ihren beeindruckend kurzen Ladezeiten punktete, die Leistungsfähigkeit des Systems unter Beweis gestellt haben. Laut dem bekannten Industrie-Insider Tom Henderson könnten zukünftige Besitzer des Switch-Nachfolgers von der potenten Hardware gleich in doppelter Hinsicht profitieren.

Wie Henderson ausführte, können wir nämlich damit rechnen, dass der Großteil der kommenden Third-Party-Titel auch für Nintendos neues System erscheint. „Ich freue mich wirklich auf die Switch und ihre Technik“, so Henderson. „‚Erscheint auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC‘ werden wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten sehr oft sehen.“

Erscheint das neue Monster Hunter für den Switch-Nachfolger?

Laut Felipe Lima von Universo Nintendo dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf dem Switch-Nachfolger auf diverse bekannte Namen freuen. Darunter den nächsten Ableger der beliebten „Monster Hunter“-Reihe, den Capcom zuletzt im Rahmen eines Videos zum 20-jährigen Jubiläum der Serie andeutete.

Lima machte sich in der Vergangenheit durch mehrere korrekte Leaks zu Nintendo-Plattformen einen Namen und berichtet, dass das neue „Monster Hunter“ auch für Nintendos neue Konsole erscheinen wird. Ein Fragezeichen hingegen steht möglicherweise hinter einer Portierung des „Final Fantasy VII Remakes“, die zuletzt durch die Gerüchteküche geisterte.

Wie der Leaker und Insider „NateTheHate“ in Erfahrung gebracht haben möchte, sind Portierungen des Remakes auf weitere Plattformen wie die Xbox Series X/S und den Nachfolger der Switch zwar nicht ausgeschlossen, nach dem aktuellen Stand der Dinge aber nicht geplant.

„Das Remake zu Final Fantasy VII ist aktuell nicht geplant“, so der Insider zur Portierung auf weitere Systeme. „Könnte es irgendwann passieren? Sicher. Handelt es sich derzeit um einen aktiv verfolgten Plan? Nein. Eine Switch 2-Version existiert auf die gleiche Weise wie eine Xbox-Version. WENN Square es tun möchte, können und werden sie es tun. Aber derzeit gibt es keinen solchen Plan.“

Unbestätigten Berichten zufolge könnte der Nachfolger der Switch im März 2024 vorgestellt und wenige Monate später veröffentlicht werden.

Really excited for the Nintendo Switch 2 and its tech. We’ll see „Launching on Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, and PC“ a heck of a lot in 12-18 months. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 30, 2023

