Switch 2: Activision traf sich bereits 2022 mit Nintendo – Angaben zur Hardwareleistung

In den vergangenen Tagen bestätigten mehrere Quellen, dass Nintendo die diesjährige Gamescom nutzte, um ausgewählten Entwicklern hinter verschlossenen Türen einen ersten Blick auf den Nachfolger der Switch zu ermöglichen.

Wie aus Dokumenten, die im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der US-amerikanischen Federal Trade Commission vorgelegt wurden, hervorgeht, trafen sich führende Köpfe von Activision bereits am 15. Dezember 2022 mit Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, um über den Nachfolger der Switch zu sprechen.

In einer E-Mail, die Chris Schnakenberg, der Leiter der Plattformstrategie und der Partnerbeziehungen des Publishers, anschließend an die Belegschaft von Activision versandte, wurde darauf hingewiesen, dass sich die Hardware-Leistung des Switch-Nachfolgers an den alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One orientieren wird.

Activision möchte den Nachfolger stärker unterstützen

„Angesichts der näheren Anpassung an die Leistung der Plattformen der achten Generation und unseren früheren Angeboten auf der PlayStation 4 und der Xbox One ist es vernünftig anzunehmen, dass wir auch für den Nachfolger der Switch etwas überzeugendes entwickeln könnten. Es wäre hilfreich, frühzeitig Zugang zu Entwicklungs-Hardware-Prototypen zu erhalten und dies frühzeitig zu bestätigen“, führte Schnakenberg in seiner Mail aus.

Weiter geht aus den Dokumenten hervor, dass es Activision-CEO Bobby Kotick auf Grund des kommerziellem Erfolges bereute, die „Call of Duty“-Reihe nicht auf der Switch veröffentlicht zu haben.

Eine strategische Fehlentscheidung, die in den nächsten Jahrn wohl korrigiert wird. Nach der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft soll die beliebte Shooter-Reihe nämlich über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren auch für Nintendos neues System erscheinen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Da sich Nintendo zu Gerüchten um eine neue Hardware traditionell nicht äußert, ist weiterhin unklar, wann mit der offizielle Enthüllung und der Veröffentlichung des Switch-Nachfolgers zu rechnen ist. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass die Präsentation des Systems im März 2024 erfolgen könnte.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

Quelle: The Verge

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren