State of Play: Länger als sonst – Neue Ausgabe mit Termin und ersten Spielen angekündigt

Nach den Gerüchten der vergangenen Stunden kündigte Sony Interactive Entertainment die neueste Episode von "State of Play" am Abend auch offiziell an. Versprochen wird uns ein Blick auf mehr als 15 Spiele.

In den vergangenen Stunden berichteten mehrere Leaker und Quellen, dass die neueste Episode des „State of Play“-Formats unmittelbar bevorsteht.

Am frühen Abend machte Sony Interactive Entertainment die neue „State of Play“ offiziell und kündigte diese mit einem Termin und einer Uhrzeit an. Hierzulande startet das digitale Event am Mittwoch, den 31. Januar 2024 um 23 Uhr unserer Zeit. Laut offiziellen Angaben dürfen wir uns auf eine Laufzeit von 40 Minuten und mehr als 15 Präsentationen freuen.

Auch die ersten Spiele bestätigte der Publisher in der heutigen Ankündigung. Freuen dürfen wir uns demnach auf Team Ninjas Action-Rollenspiel „Rise of the Ronin“ und den Action-Titel „Stellar Blade“ aus dem Hause Shift Up Corporation.

Bei diesen wird es aber natürlich nicht bleiben. Stattdessen spricht Sony Interactive Entertainment von weiteren talentierten Entwicklern und Studios, die die „State of Play“ in dieser Woche für Präsentationen nutzen werden.

Angeschaut werden kann die Show über den folgenden Stream:

Ein erster Blick auf den nächsten Metro-Titel?

Wie im Vorfeld einer „State of Play“ fast schon üblich, nahmen Leaker beziehungsweise Insider diverse Überraschungen vorweg. Beispielsweise bestätigten sowohl der Xbox Era-Mitgründer Nick Baker als auch der Leaker „Kurakasis“, dass unter anderem die Entwickler von 4A Games mit von der Partie sind.

Das ukrainische Studio soll die „State of Play“ in dieser Woche nutzen, um uns den neuesten Ableger der „Metro“-Reihe vorzustellen. Den unbestätigten Angaben von „Kurakasis“ zufolge wird der Titel den Namen „Metro: Awakening“ tragen. Weiter gab der Leaker an, dass es sich bei „Metro: Awakening“ um einen VR-Titel handelt.

Offen ließ es, ob wir es hier mit einem VR-exklusiven Projekt oder lediglich einem Shooter mit einer optionalen VR-Unterstützung zu tun haben.

Ein weiterer Titel, den ein alter Bekannter für eine mögliche Präsentation auf der kommenden „State of Play“ ins Gespräch brachte, ist „Concord“. Für die entsprechenden Gerüchte sorgte „Billbil-kun“, der sich in der Vergangenheit vor allem mit den korrekten Leaks der PlayStation Plus-Line-Ups einen Namen machte.

Bei „Concord“ haben wir es mit einem PvP-Shooter zu tun, der bei den Firewalk Studios entsteht und im Mai des letzten Jahres offiziell angekündigt wurde. Abschließend wurden Namen wie „Death Stranding 2“ oder das Remake zu „Silent Hill 2“ von der Gerüchteküche ins Gespräch gebracht.

Ob die Insider und Leaker mit ihren Prognosen beziehungsweise Angaben richtig liegen, erfahren wir am späten Mittwoch Abend. Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Enthüllungen und News versorgen.

