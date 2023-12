Pacific Drive: Der neue Termin steht – Trailer liefert Eindrücke aus dem Survival-Roadtrip

Im Sommer wiesen die Ironwood Studios darauf hin, dass das etwas andere Survival-Abenteuer „Pacific Drive“ nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheint.

Stattdessen wollten sich die Entwickler die Zeit für den nötigen Feinschliff nehmen, um mit „Pacific Drive“ die bestmögliche Spielerfahrung abzuliefern, und verschoben das vielversprechende Projekt auf das nächste Jahr. Zum Abschluss der Woche spendierten die Ironwood Studios und der Publisher Kepler Interactive dem Survival-Titel einen neuen Releasertermin und gaben bekannt, dass „Pacific Drive“ am 22. Februar 2024 für den PC und die PS5 veröffentlicht wird.

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins veröffentlichten die Verantwortlichen einen neuen Trailer. Dieser bringt es auf eine Länge von rund zwei Minuten und liefert frische Eindrücke aus der Spielwelt von „Pacific Drive“.

Zudem gehen die Entwickler auf das grundlegende Setting und die Anpassungsmöglichkeiten für das eigene Fahrzeug ein.

Überlebenskampf im pazifischen Nordwesten

Offiziellen Angaben zufolge führt unser Weg in „Pacific Drive“ in eine postapokalyptische Welt. Wir klemmen uns hinter das Steuer eines Kombis und erkunden den pazifischen Nordwesten. Hier suchen wir nach Ressourcen, die unser Überleben sichern und uns in die Lage versetzen, unser Fahrzeug kontinuierlich weiterzuentwickeln und unsere Werkstatt zu verbessern.

Mit unserem Fahrzeug erkunden wir die übernatürliche Welt der „Olympic Exclusion Zone“ und sehen uns dabei mit allerlei Gefahren konfrontiert. Darunter Anomalien oder mächtigen Stürmen. Mit zunehmender Spieldauer entwickeln wir unseren fahrbaren Untersatz zu einer fahrenden Festung weiter, mit der wir die vor uns liegenden Herausforderungen meistern.

Offiziellen Angaben zufolge ist „Pacific Drive als road-lite strukturiert“. Dadurch bringt jeder Ausflug in die Natur und die Zone unterschiedliche Herausforderungen und Belohnungen mit sich.

Ergänzend zur Standard-Version von „Pacific Drive“ wird im kommenden Frühjahr eine physische Deluxe Edition mit exklusiven Inhalten veröffentlicht. Welche Inhalte in der Sammlerausgabe im Detail warten, verraten wir euch hier.

