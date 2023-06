Pacific Drive: Trailer zeigt die Schrecken der Sperrzone

Zu "Pacific Drive" wurde ein neues Video veröffentlicht, in dem die Entwickler Spielszenen zeigen und unter anderem über ihre Inspirationen sprechen.

„Pacific Drive“ aus dem Hause Ironwood Studios wird in diesem Jahr für PS5 und PC veröffentlicht. Darin begeben sich Spieler in eine Sperrzone, in der verschiedene Experimente stattfanden, und versuchen, mit ihrem Fahrzeug wieder herauszukommen.

In einem neuen Video zeigen die Entwickler einige Ausschnitte aus dem Spiel und verraten, was Spieler in „Pacific Drive“ erwartet und welche Inspirationen einflossen.

In „Pacific Drive“ treffen Spieler auf allerlei Gefahren. Dazu gehören kleinere Kreaturen, die sich festkrallen können, oder Abduktoren, die noch mehr Gewalt ausüben. Im Mittelpunkt des Spiels steht das Fahrzeug des Protagonisten. Verschiedene Aspekte wie das manuelle Drehen des Schlüssels, das Einparken des Wagens und ähnliche Feature sollen der Immersion dienlich sein.

Rüstet euer Fahrzeug auf

Jeder Ausflug in die Wildnis kann einzigartige und seltsame Herausforderungen mit sich bringen, während Spieler ihr Auto in einer verlassenen Garage, die als Heimatbasis dient, restaurieren und aufrüsten.

Letztendlich gilt es, das Geheimnis der Olympischen Sperrzone, einer verlassenen Forschungsstätte in einer von Anomalien geprägten Version des pazifischen Nordwestens, zu entschlüsseln.

„Pacific Drive ist ein Survival-Spiel in der Ego-Perspektive. Dein Auto ist dein einziger Begleiter, während du dich durch eine surreale und anomale Neuinterpretation des pazifischen Nordwestens bewegst“, so die Macher. „Mit dem Auto als Rettungsanker enträtselst du ein längst vergessenes Geheimnis, während du sich auf den Weg ins Herz der Olympischen Sperrzone machst.“

„Pacific Drive“ hat noch keinen Veröffentlichungstermin erhalten, kann aber im PlayStation Store in ersten Regionen auf die Wunschliste gepackt werden. In den kommenden Monaten sollen weitere Informationen folgen.

