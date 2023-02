Pacific Drive: Erster Gameplay-Trailer zum Driving-Survival-Adventure

Die zuständigen Entwickler der Ironwood Studios haben einen ersten Gameplay-Trailer zu ihrem kommenden First-Person-Survival-Spiel „Pacific Drive“ veröffentlicht, das im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5 und den PC (via Steam/Epic Games Store) veröffentlicht werden soll.

Das hier ist mein Auto. Es gibt viele andere, aber …

Dabei wird „Pacific Drive“ kein typisches Survival-Spiel sein. Da das Leben innerhalb der Mauer extrem gefährlich ist, wird man sich auf einen robusten Kombi verlassen müssen, sobald man sich aus einer alten Autowerkstatt wagt. Man sollte immer auftanken, ehe man sich in die Zone begibt.

Daraufhin könnt ihr verwilderte Landschaften und längst verlassene Einrichtungen erkunden, Ressourcen suchen und alles dafür tun, um euer Auto in Schuss zu halten. Nach und nach könnt ihr den Wagen reparieren und aufrüsten. Doch was macht das Überleben in diesem Fall überhaupt schwierig?

Es wird verschiedenste seltsame Anomalien geben, die einem durchaus ans Leder wollten. Gefährliche Türme, gewaltige Blitze und unterirdische Metallblöcke können einen schnell vor Probleme stellen. Beim Sammeln von Vorräten sollte man sich auch nicht zu weit vom Auto entfernen, da es schnell mit einer Anomalie verschwinden kann.

Auf dem PlayStation Blog heißt es im Weiteren: „Bei der Erkundung der Zone wird euch jede Expedition immer weiter hinter die Mauern führen. Euren Fahrten werden durch schwieriges Terrain führen. In jedem Gebiet erwarten euch dabei andere albtraumhafte Anomalien. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt: Bestimmte Ressourcen können nur an gefährlichen Ort gefunden werden.“

Verschafft euch mit dem Gameplay-Trailer einen Eindruck von „Pacific Drive“. Sobald weitere Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

