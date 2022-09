Pacific Drive: Driving-Survival-Adventure mit Trailer und ersten Infos angekündigt

Die in Seattle ansässigen Ironwood Studios haben mit „Pacific Drive“ ein rennbasiertes Driving-Survival-Adventure angekündigt, das irgendwann im kommenden Jahr für PS5 und PC veröffentlicht wird.

Darin müssen Spieler in einem Fahrzeug durch eine anomale Neuinterpretation des pazifischen Nordwestens navigieren. Jeder Ausflug in die Wildnis soll „einzigartige und seltsame Herausforderungen“ eröffnen, während Spieler in der Lage sind, das Auto in einer verlassenen Garage, die als Heimatbasis dient, zu restaurieren und aufzurüsten.

Mit dem Gefährt enträtseln Spieler laut Hersteller ein längst vergessenes Geheimnis, während sie sich auf den Weg in das Herz der Olympic-Sperrzone machen.

„Die Olympic Peninsula wurde zum Schauplatz vielversprechender neuer Technologien, aber diese utopischen Schöpfungen hatten einen hohen Preis: Starke Verstrahlung, Umweltkollaps und übernatürliche Schrecken. Die Regierung riegelte das Gebiet ab und richtete die Sperrzone ein. Was dort geschah, wurde nie bekannt gegeben“, heißt es in einer Beschreibung des Spiels auf dem PlayStation Blog.

Anomalien, Technologien und jede Menge Strahlung

Mit „Pacific Drive“ wollen die Entwickler ein Abenteuer erschaffen, das Spieler tief in das Herz des pazifischen Nordwestens führt. Sie starten dort in einem alten Kombi, der mit der Zeit zu einer eigenen, stark modifizierten Sci-Fi-Maschine aus den 80er Jahren werden kann.

Jede Fahrt in die Zone sei mit seltsamen Anomalien, Technologien und jeder Menge Strahlung gespickt. Doch mit einem gut aufgerüsteten und gewarteten Fahrzeug könnt ihr diese Besonderheiten laut Hersteller sicher erkunden, nach Ressourcen suchen und weiter in verschiedene Biome fahren, die wertvollere Belohnungen bieten.

„Das Land verändert sich mit jedem vorbeiziehenden Sturm und macht jede Reise zu einem einzigartigen Erlebnis. Wenn du neue Ressourcen entdeckst, kannst du dein Fahrzeug mit Verteidigungsanlagen ausstatten, deine Garage aufrüsten und gefährlichere Routen finden, die dich immer tiefer in die Zone bringen“, heißt es weiter.

Weitere Neuankündigungen von der State of Play-Show:

Der Entwickler Ironwood Studios wurde 2019 gegründet und beschäftigt Branchentalente aus Studios wie Sucker Punch Productions, Insomniac Games, Irrational, Klei, 343, Bungie, Activision und Oculus.

Weitere Meldungen zu Pacific Drive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren