Pacific Drive: Erscheint in einer physischen Deluxe Edition

Nachdem in den letzten Monaten einige Titel wie „Baldur’s Gate 3“, „Alan Wake 2“ und „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ auf eine physische Veröffenlichung verzichtet hatten, zeigen sich Publisher wie Maximum Games bemüht, um Spiele wie das kommende Driving-Survival-Game „Pacific Drive“ in den Handel zu bringen.

Mit einigen physischen Inhalten

Wie ein Händlereintrag verrät, wird „Pacific Drive“ für die PlayStation 5 in einer Deluxe Edition erscheinen, wenn das Abenteuer im Frühling 2024 auf den Markt kommt. Neben dem eigentlichen Spiel wird die Deluxe Edition ein Wendecover, ein 24-seitiges Reisetagebuch, drei Kunstkarten und ein In-Game-Station Wagon-Paket beinhalten.

Mit „Pacific Drive“ liefern die Ironwood Studios kein normales Survival-Spiel. Statt sich auf den Lagerbau zu konzentrieren, schnappt man sich einen Kombi und begibt sich auf die Straße. Verwilderte Landschaften und verlassene Gebäude liegen auf eurem Weg. Doch vergesst nicht aufzutanken, wenn ihr euch in die Zone vorwagen wollt.

Sammelt Ressourcen, um euer Auto stets in Schuss zu halten. Schließlich hängt euer Überleben davon ab. Verschiedene Anomalien werden euch das Leben eh schwierig genug machen, wobei gefährliche Türme, gewaltige Blitze und unterirdische Metallblöcke stets ein Problem darstellen können. Und entfernt ihr euch zu weit von eurem Auto, könnte es von einer Anomalie geschlucht werden.

