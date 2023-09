State of Play: Die 11 Spiele der gestrigen PlayStation-Show – euer Favorit?

State of Play:

Am gestrigen Donnerstagabend fand die September-Ausgabe von Sonys State of Play statt. Hier eine Übersicht, welche Spiele der PlayStation-Hersteller präsentiert hat.

Elf Spiele waren in Sonys gestrigem Livestream zu sehen. Wie ihr es vom State of Play Format gewohnt seid, wurden Third-Party-Projekte und Indie-Produktionen gezeigt. Mit „Marvel’s Spider-Man “ durften die Zuschauer aber auch ein First-Party-Spiel bewundern. Logisch, da in genau fünf Wochen die Veröffentlichung stattfindet.

Diese Games hatte die Show zu bieten

Abgesehen von diesen Spielen hatte Sony noch etwas anderes in Petto: Die PlayStation 5 und der DualSense-Controller werden zukünftig in drei weiteren Farben angeboten. Darunter befindet sich ein feuriges Rot, ein dunkles Blau mit violettem Schimmer und ein elegantes Silber. Letzteres ist aber erst ab dem 26. Januar verfügbar. Die anderen beiden Farbvariationen kriegt ihr schon am 3. November.

Weiter offen ist, wann Sony PlayStation ein neues Modell der PS5 ankündigt. Schon länger kursieren darüber zahlreiche Gerüchte im Netz. Angeblich erwartet uns hiermit kein klassisches Slim-Modell, sondern eine Variante mit einem abnehmbaren Laufwerk. Die Abmessungen sollen nur geringfügig anders ausfallen als beim jetzigen Modell.

Wann weitere First-Party-Spiele der Öffentlichkeit präsentiert werden, ist ebenfalls unklar. Weiterhin warten die Fans auf Ankündigungen von Naughty Dog, Sony Bend und anderen PlayStation Studios. Letzten Monat deutete jedenfalls ein Finanzbericht auf mehrere interne Release-Verzögerungen hin.

Welches Spiel hat euch am meisten angesprochen? Verratet es uns gern in den Kommentaren.

