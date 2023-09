PS4 und PS5: Big Game Deals mit mehr als 2.000 PSN-Angeboten

Sony hat im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, der mehr als 2.000 Angebote umfasst, die unter dem Slogan „Big Game Deals“ laufen.

Mit dabei sind Spiele, die regelmäßig in den PSN-Sales zu finden sind. Dazu gehört beispielsweise das Remake von „Resident Evil 4“, das wahlweise auf der PS4 und PS5 gespielt werden kann. Statt 69,99 Euro werden im Aktionsraum 39,89 Euro fällig. Der Preis der Deluxe Edition von „Resident Evil 4“ wurde von 79,99 auf 49,59 Euro gesenkt.

Soll es hingegen „Resident Evil Village“ sein: Hier erfolgte ein Preisnachlass um 50 Prozent auf 19,99 Euro. „Resident Evil 3“ gibt es für 9,99 statt 39,99 Euro. Der DLC „Alle Belohnungen freischalten“ kann für 1,99 statt 4,99 Euro mitgenommen werden. Im neusten PSN-Sale sind noch mehr Deals rund um „Resident Evil“ vertreten.

Dying Light 2, Little Nightmares und mehr

Falls es noch jemanden gibt, der „The Witcher 3: Wild Hunt“ nicht besitzt: Im Rahmen des neusten Sales kann das Rollenspiel aus dem Hause CD Projekt für 11,99 statt 29,99 Euro gekauft werden. Der „The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass“ ist für 12,49 statt 24,99 Euro im Angebot.

Weiter geht es mit dem Zombie-Gemetzel „Dying Light 2“, das innerhalb des laufenden Sales um 50 Prozent auf 34,99 Euro gesenkt wurde. Spieler, die zuvor in den Titel hineinschnuppern möchten und eine PS Plus-Mitgliedschaft der Premium-Stufe besitzen, können über eine Spieltestversion drei Stunden lang auf Gegnerjagd gehen. Die „Dying Light 2 Stay Human – Ultimate Edition“ wird für 76,99 statt 109,99 Euro verkauft.

„Little Nightmares 2“ wandert für 9,89 statt 29,99 Euro in den Besitz der interessierten Spieler. Der „Deluxe Edition Bonus Content“ kann für 4,99 statt 9,99 Euro obendrauf gepackt werden. „The Evil Within 2“ ist für 7,99 statt 39,99 Euro im Angebot, aber auch ein Bestandteil der Extra-Bibliothek von PlayStation Plus.

Wie anfangs erwähnt umfasst der neue Sale im PlayStation Store mehr als 2.000 Angebote, sodass jeder Spieler selbst schauen muss, ob für ihn interessante Angebote dabei sind. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, darunter der PlayStation Store direkt auf den Konsolen, der Webstore, der nachfolgend verlinkt ist, und eine Übersicht auf dem PlayStation Blog, die zwar alphabetisch sortiert ist, aber keine Preise umfasst.

Übersicht über den neusten PSN-Sale:

Die Preise des neusten PSN-Sales gelten bis zum 28. September 2023, sodass sich sparfreudige Spieler ganz gemütlich durch die Übersichten arbeiten können.

Auch für Abonnenten von PlayStation Plus gibt es heute Neuigkeiten: Am Abend werden die Neuzugänge für die Bibliotheken von Extra und Premium angekündigt. Ein erster Leak machte die Überraschung zumindest zu einem Teil zunichte.

