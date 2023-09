PS Plus Extra: September-Neuzugänge für PS4 und PS5 geleakt

Was hat Sony für PS Plus Extra im September in petto? Der aktuellste Leak enthüllt offenbar nicht die vollständige Auswahl an Spielen, die diese Woche für PS Plus Extra und Premium angekündigt werden. Allerdings stehen die ersten sechs Spiele fest, sofern der Insider “billbil-kun” wieder voll ins Schwarze trifft.

Man kennt es bereits: Die Enthüllung der neusten PlayStation Plus-Spiele steht bevor. Und schon kommt ein gewisser “billbil-kun” daher und raubt Sony den Überraschungseffekt.

Der neuste Leak dieser Art verrät aber offensichtlich nicht die komplette Auswahl an Spielen, die in dieser Woche für PS Plus Extra und Premium angekündigt und in der kommenden Woche freigeschaltet werden.

Sechs Spiele sind aufgelistet. In der Regel werden jeden Monat mehr Neuzugänge in das PS Plus-Abo der Stufen Extra und Premium gepackt.

PS Extra-Spiele für September laut Leak:

NieR Replicant (PS4)

Star Ocean: The Divine Force (PS5, PS4)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS5, PS4)

Unpacking (PS5, PS4)

Verbesserte Neuauflage und rundenbasierte Strategie

Zu den Highlights des neuen Monats gehört demnach “Nier Replicant”. Es ist ein Action-Rollenspiel, das 2021 als Neuauflage des ursprünglichen “Nier”-Spiels aus dem Jahr 2010 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht wurde. Der Titel mit einem 83er Metascore enthält aktualisierte Grafiken, verbesserte Gameplay-Mechaniken und zusätzliche Inhalte.

Das Spiel folgt einem jungen Mann namens Nier, der versucht, seine Schwester Yonah zu heilen, die an einer mysteriösen Krankheit leidet. Dabei muss er sich durch eine postapokalyptische Welt kämpfen und gegen verschiedene Feinde antreten.

“Sid Meier’s Civilization VI” wiederum ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das von Firaxis Games entwickelt und von 2K Games veröffentlicht wurde. Der Titel lässt euch Zivilisationen durch die Geschichte führen, von der Antike bis zur Moderne. Dabei gilt es neben anderen Aktivitäten, Ressourcen zu sammeln, Städte zu bauen, Technologien zu erforschen, Diplomatie zu betreiben und Kriege zu führen.

Auch der Shooter „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ dürfte auf das Interesse zahlreicher Spieler stoßen. Der Titel kam 2021 mit einem Metascore von 81 auf den Markt.

Wann erfolgt die September-Ankündigung für PS Plus Extra und Premium?

Wie bei den Leaks gibt eine gewisse Vorhersehbarkeit, was die Termine für PS Plus Extra und Essential betrifft, da Sony in der Regel auf ein bestimmtes Vorgehen setzt. Demnach sind die folgenden Tage relevant bzw. äußerst wahrscheinlich.

Ankündigungstage sowie Freischaltungstermine von PS Plus und Premium:

Ankündigung: 13. September 2023

Freischaltung: 19. September 2023

Im September müssen PS Plus Abonnenten der Extra- und Premium-Kategorie auch auf einige Spiele verzichten. Eine Auflistung dieser Titel wurde bereits im vergangenen Monat veröffentlicht.

Eine Jahresmitgliedschaft bei PlayStation Plus kostet nach der jüngsten Preiserhöhung bis zu 151,99 Euro. Der Einstiegspreis beträgt fortan 71,99 Euro und liegt damit spürbar höher als der bisherige Mindestbetrag von 59,99 Euro. Für diese Investition können Nutzer auf die Grundversion PS Plus Essential zugreifen. Eine Übersicht über die neue Preisgestaltung öffnet sich hier.

