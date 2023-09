PS5-Controller: DualSense bei Amazon zum Schnäppchenpreis

Nachdem PlayStation Plus in dieser Woche teurer wurde, ging es beim DualSense-Controller der PS5 in die entgegengesetzte Richtung, wenn auch nur im Rahmen eines temporären Angebotes.

Statt 69,99 oder 79,99 Euro verlangt der Versandriese Amazon für den Controller nur 49,99 Euro. Das gilt für mehrere Farben, wie nachfolgend aufgelistet.

DualSense im Angebot*:

Es scheint, dass das System bei Amazon etwas verrückt spielt. Hin und wieder werden beim Aufruf der Produktseiten die alten Preise anzeigt. Bei einem Reload waren in unserem Fall die Rabattbeträge aber wieder aktiv. Gleiches gilt für die Anzeige, dass das Produkt ausverkauft sei. Mehrere Anläufe könnten demnach zielführend sein.

Wie lange die Preise gültig sind und wann ein tatsächlicher Ausverkauf erfolgt, ist jedoch offen.

Spieler, die den PS5-Controller im exklusiven Design von LeBron James oder „God of War: Ragnarök“ haben möchten, zahlen weiterhin den vollen Preis. Gleiches gilt für den limitieren „Spider-Man“-Controller, der am 1. September 2023 veröffentlicht wurde und ebenfalls bestellt werden kann.

Das könnt euch ebenfalls zur PS5 interessieren:

Die PS5 wiederum kann weiterhin zum reduzierten Preis von 474,99 Euro gekauft werden. Die Aktion bei PlayStation Direct wurde bis zum 20. September 2023 fortgesetzt. Bei Amazon gibt es die Konsole mit Disk-Laufwerk sogar für 449,99 Euro*.

Weitere Meldungen zu DualSense, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren