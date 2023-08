PS5: Arbeitet Sony an einem neuen PlayStation 2-Emulator?

Aktuellen Berichten zufolge sollen die Entwickler von Sony Interactive Entertainment an einem neuen PlayStation 2-Emulator für die PS4 und die PS5 arbeiten. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

In den vergangenen Monaten zeichnete sich ab, dass der aktuelle PlayStation 2-Emulator auf der PS4 und der PS5 noch nicht zu 100 Prozent rund läuft.

Stattdessen klagten die Spielerinnen und Spieler bei diversen Titeln immer wieder über Performance-Probleme, die dem Spielspaß schnell einen Strich durch die Rechnung machen können. Wie der Gaming-Youtuber „Mystic“ berichtet, könnte Sony Interactive Entertainment hinter verschlossenen Türen bereits an einer Lösung in Form eines neuen Emulators arbeiten.

Dies soll ihm eine zuverlässige Quelle bestätigt haben. Wann mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des neuen PlayStation 2-Emulators zu rechnen ist, verriet die Quelle laut „Mystic“ nicht. Auch ein möglicher Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Da sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu den aktuellen Gerüchten um den neuen PlayStation 2-Emulator für die PS4 und die PS4 bisher nicht äußern wollten, sollten die Angaben von „Mystic“ zunächst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Für die Glaubwürdigkeit des Youtubers spricht die Tatsache, dass sich „Mystic“ für gewöhnlich nicht an Gerüchten oder vermeintlichen Leaks beteiligt.

Im Fall des neuen PlayStation 2-Emulators vertraut der Gaming-Youtuber seiner Quelle allerdings so weit, dass er sich dazu entschlossen hat, offen über das Thema zu sprechen. Sollte Sony Interactive Entertainment Stellung zu den Berichten um den neuen PlayStation 2-Emulator beziehen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Bei der PlayStation 2 handelt es sich übrigens nicht um die einzige alte Sony-Konsole, die mit einem möglichen neuen Emulator in Verbindung gebracht wird. In den vergangenen Monaten machte zudem immer wieder das Gerücht die Runde, dass sich zudem ein PlayStation 3-Emulator in Entwicklung befinden könnte.

Doch auch hier steht eine offizielle Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment noch aus.

