PS5: System-Update 23.01-07.61.00.00 steht zum Download bereit

Heute versah Sony Interactive Entertainment die PlayStation 5 mit einem neuen System-Update, das die Versionsbezeichnung „23.01-07.61.00.00“ trägt und nicht mit dem kürzlich veröffentlichten Beta-Update verwechselt werden sollte, das unter anderem die Unterstützung von Dolby Atmos umfasst.

Das PS5-Update „23.01-07.61.00.00“ bringt es auf die überschaubare Größe von 1,15 Gigabyte und bringt keine großen Neuerungen beziehungsweise Änderungen mit sich. Stattdessen ist ein weiteres Mal nur von einer optimierten System-Performance die Rede.

Welche Verbesserungen im Hintergrund im Detail vorgenommen wurden, wurde wie gehabt nicht verraten. Allerdings wird davon ausgegangen, dass das heutige Update die PS5 auf die kommenden System-Updates der Konsole vorbereitet.

Dolby Atmos, soziale Funktionen und mehr

Das Ende Juli in die Beta gestartete System-Update der PlayStation 5 bringt zum einen eine Unterstützung des 3D-Audios via Dolby Atmos mit sich. Zu den weiteren gebotenen Funktionen gehören die Möglichkeit, das haptische Feedback des DualSense-Controllers auch in den Menüs der PlayStation 5 zu aktivieren, weitere Zugänglichkeitsfunktionen oder eine Verbesserung ausgewählter sozialer Funktionen.

Beispielsweise wurde das Game-Hub dahingehend überarbeitet, dass ihr eine Übersicht über eure Turnier-Teilnahmen und Platzierungen erhaltet. In der Software-Bibliothek wiederum ist es dank des neuen Beta-Updates möglich, nach bestimmten Spielen zu suchen. Weitere Details zu den anderen gebotenen Funktionen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zum Thema:

Neben neuen Features befindet sich ein Cloud-Gaming-Service für PS5-Titel in Arbeit, zu dem uns heute unbestätigte Informationen erreichten. Laut dem bekannten Industrie-Insider Tom Henderson geht es Sony Interactive Entertainment darum, „ein robustes PS5-Streaming-Erlebnis zu schaffen“, mit dem das Unternehmen in der Lage ist, die Zielgruppe der PS5 beziehungsweise der hauseigenen Spiele deutlich zu erweitern.

Weiter berichtete Henderson, dass der Cloud-Gaming-Dienst für PS5-Titel, der aktuell unter dem Codenamen Cronos entsteht, noch im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) an den Start gebracht werden soll.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren