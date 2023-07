PS5: Beta-Update heute mit Dolby Atmos Support und vielem mehr

Habt ihr einen Beta-Zugang, dürft ihr euch heute ein neues PS5-Update herunterladen. Checkt dafür euer E-Mail-Postfach ab, in der ihr eine Einladung finden solltet.

Richtet einen Assist-Controller ein

Unter anderem enthalten sind neue Zugänglichkeitsfunktionen. Eine davon ist, die Konsole mit einem zweiten Controller als Unterstützung zu verbinden. So könnt ihr beispielsweise einem Freund oder eurem Kind bei einem schwierigen Abschnitt weiterhelfen, indem ihr einfach ins Geschehen eingreift.

Wie ihr einen Assist-Controller anschließt? Geht in die Einstellungen, drückt dort auf Eingabehilfen und anschließend auf Controller. Hier wählt ihr „Zweiten Controller zur Unterstützung verwenden“ aus und aktiviert das gewünschte Gamepad.

Haptische Rückmeldungen für das Menü

Haptisches Feedback gibt’s jetzt nicht nur im Spiel, sondern auch im Menü. Nützlich ist das beispielsweise für Leute mit Seh- und Hörstörungen. Die Einstellung dafür findet ihr direkt über der Option, einen Assist-Controller einzurichten.

3D Sound über Dolby Atmos

Wer ein HDMI-Gerät besitzt, das Dolby Atmos unterstützt, kann darüber jetzt den 3D-Sound genießen. Weil sich Sonys Audio-Technologie an das Endgerät anpasst, kriegt ihr im Spiel besonders immersiven Sound geboten.

So schaltet ihr Dolby Atmos ein: In den Einstellungen auf Sound, dann Audio Output und dort unter Audio Format (Priorität) „Dolby Atmos“ auswählen.

Verbesserung sozialer Funktionen

Neben diesen Neuerungen hat Sony einige soziale Funktionen verbessert. Darunter die Benutzeroberfläche der Parties. Ab sofort lassen sich Leute in eine Gruppe einladen, ohne ihn gleich in die Gruppe aufzunehmen oder eine neue Gruppe zu eröffnen. Außerdem können Gruppen-Einladungen nun an Gruppen und nicht nur an einzelne Personen geschickt werden.

Außerdem ist nun eine Vorschau der Bildschirmfreigabe verfügbar. Wenn jemand seinen Bildschirm in einer Party teilt, seht ihr noch vor dem Beitreten eine Preview.

Um Spielsitzungen von Freunden noch einfacher beizutreten, seht ihr fortan in der Freundesliste sofort, an welcher Aktivität ihr teilnehmen könnt. Das Symbol zum beitreten ist direkt neben dem jeweiligen Freund.

Auch im Game Hub hat sich was getan. Von nun an könnt ihr sehen, an wie vielen Turnieren ihr teilgenommen und welche Platzierung ihr erzielt habt. Des Weiteren seht ihr, wann das nächste Turnier startet.

Noch etwas: Erhaltet ihr eine Nachricht, habt ihr nun die Möglichkeit, mit einem Emoji zu antworten. Dadurch soll die Kommunikation einfacher und schneller ausfallen.

Der dritte Aspekt des Updates betrifft die Benutzerfreundlichkeit. Folgende Dinge haben sich hier getan:

Spiele in der Bibliothek suchen: Ihr könnt nun in eurer Bibliothek nach bestimmten Titeln suchen.

Ihr könnt nun in eurer Bibliothek nach bestimmten Titeln suchen. Spielhilfe-Anpassungen: Abgesehen von den laufenden Aktivitäten seht ihr nun auch alle anderen Aktivitäten.

Abgesehen von den laufenden Aktivitäten seht ihr nun auch alle anderen Aktivitäten. „Entdeckungstipps“: Nützliche Tipps, um eure Konsole optimal zu nutzen, sind in diesem Bereich aufgelistet. Ruft dafür in den Einstellungen „Ratgeber & Tipps“ und dann „Tipps entdecken“ aus.

Nützliche Tipps, um eure Konsole optimal zu nutzen, sind in diesem Bereich aufgelistet. Ruft dafür in den Einstellungen „Ratgeber & Tipps“ und dann „Tipps entdecken“ aus. Beep-Sound der PS5 ausschalten: Falls euch das Piepgeräusch beim Ein-und Ausschalten stört, könnt ihr es nun stummschalten.

Die letzte Neuerung betrifft die SSD-Erweiterung. Dank des Updates werden nun M.2-SSDs mit einer größeren Speicherkapazität unterstützt. Bislang waren es 4 TerraByte, jetzt sind es 8 TerraByte – also doppelt so viel.

Sony merkt noch an: Nicht alle neuen Funktionen schaffen es in das finale Update (kommt irgendwann dieses Jahr). Manche hingegen werden noch deutlich abgeändert.

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren