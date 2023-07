PS5: Produkteintrag befeuert die Gerüchte um die nahende Enthüllung des neuen Modells

In den letzten Wochen und Monaten bestätigten mehrere Quellen, dass bei Sony an gleich zwei neuen Modellen der PlayStation 5 gearbeitet wird. Darunter an einer Art leistungsstärkerem Pro-Modell, das laut Insidern Ende 2024 veröffentlicht werden soll.

Ein weiteres Modell, das von diversen Leakern und Insidern wie Tom Henderson bestätigt wurde, ist eine neue Version der PlayStation 5, die standardmäßig ohne ein optisches Laufwerk ausgeliefert und aktuellen Berichten zufolge nur wenig schmaler ausfallen wird als die bisherigen PS5-Versionen.

Weiter berichtete die Gerüchteküche, dass das neue Modell, bei dem das optische Laufwerk optional angeboten wird, im September dieses Jahres erscheint.

Dass diesbezüglich in der Tat etwas im Busch ist, könnte der aktualisierte Produkteintrag der PlayStation 5 auf der britischen Website von Amazon zeigen. Hier wurde die Produktbezeichnung der PS5 nämlich mittlerweile von „PlayStation 5 Console“ auf „PlayStation 5 Standard Console“ geändert.

Dass die Konsole im Zuge des Ganzen um fünf britische Pfund im Preis gesenkt wurde, spielt angesichts der Spekulationen, für die der aktualisierte Produkteintrag der PlayStation 5 auf Amazon UK sorgte, eine untergeordnete Rolle. Da hier plötzlich vom Standard-Modell der PS5 die Rede ist, wird davon ausgegangen, dass die offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung der neuen Variante ohne das optische Laufwerk in der Tat unmittelbar bevorstehen könnte.

Während die Verantwortlichen von Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment zu dieser Thematik weiter schweigen, berichtete der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider „Shpeshal Nick“ vor ein paar Tagen, dass die Ankündigung des neuen PlayStation 5-Modells im August erfolgen wird.

Weitere Meldungen zum Thema:

Weitere Nahrung erhielt die Gerüchteküche zuletzt durch die Tatsache, dass sich Sony Interactive Entertainment in den letzten Wochen dazu entschloss, die Preise der beiden aktuellen PlayStation 5-Modelle (temporär) zu senken. Ein Schritt, mit dem in den Lagern beziehungsweise den Regalen der Händler offenbar Platz für das neue Modell gemacht werden soll.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

🇬🇧 Update: the PlayStation 5 is now called the ‚PlayStation 5 Standard Console‘ on Amazon rather than simply ‚PlayStation 5 Console’… and is £5 cheaper than it was this morning. The name change may suggest a PS5 Slim is coming? https://t.co/XaYv4pCsyU (DF affiliate link)

— Digital Foundry Deals (@DealsFoundry) July 28, 2023