PS5 Slim: Insider nennt möglichen Enthüllungs-Zeitraum

Trotz weitreichender Gerüchte wurde das angeblich in diesem Jahr erscheinende neue PS5-Modell bisher nicht angekündigt. Ein Insider brachte heute einen möglichen Zeitraum der Enthüllung ins Spiel.

Zwei neue PS5-Modelle sollen in Arbeit sein, darunter eine leistungsstärkere PS5 Po.

Der Insider Tom Henderson behauptete in den vergangenen Monaten mehrfach, dass Sony im September ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen wird. Dabei soll es sich um eine Konsole handeln, die mit einem abnehmbaren Laufwerk ausgestattet ist und die beiden aktuellen Modelle der PS5 – mit und ohne Laufwerk – ersetzen soll.

Der September ist nur noch eineinhalb Monate entfernt, was die Frage aufkommen ließ, wann Sony die neue Konsole offiziell ankündigen möchte. Nicht einmal glaubhafte Leaks zum möglichen Design gab es bisher.

Enthüllung im August?

Der Enthüllungsfrage widmete sich auf Twitter der dort aktive Insider Shpeshal Nick, der erfahren haben möchte, dass die Vorstellung des neuen PS5-Modells im August erfolgen wird.

„Ich hatte vor einiger Zeit gehört, dass es höchstwahrscheinlich eine August-Show für die PlayStation geben würde und der Plan darin lag, die Slim dort zu enthüllen“, so der Insider.

Ganz sicher ist sich Shpeshal Nick letztendlich nicht, ob seine Angaben noch aktuell sind: „Vielleicht machen sie es früher, um die Xbox/ABK-Neuigkeiten zu bekämpfen?“

Sony kündigt die eigenen Shows in der Regel recht kurzfristig an und sorgte in der Vergangenheit auch häufiger für eine plötzliche Ankündigung eines neuen Produktes auf dem PlayStation Blog.

Lager werden offenbar geleert

Preisaktionen der vergangenen Wochen legen nahe, dass Sony auf einigen Märkten bestrebt ist, die Lager zu leeren. So wurde die PS5 mit Laufwerk in Spanien über Wochen hinweg für nur 449,99 Euro verkauft, was einer Ersparnis von 100 Euro gleichkommt. Italien zog später nach.

Werbeanzeigen gleichzeitig deutlich, dass es sich bei den Preisnachlässen um eine von Sony initiierte Aktion handelte. Auch in Deutschland finden sich immer häufiger Angebote, die Spieler günstiger in den Besitz der PS5 kommen lassen.

Weitere Hinweise auf das neue PS5-Modell lieferte ausgerechnet Microsoft: In Gerichtsdokumenten, die während der Verhandlung zwischen Microsoft und der FTC veröffentlicht wurden, verwies das Xbox-Unternehmen auf eine PS5 Slim. Zugleich brachte das Unternehmen einen möglichen Preis ins Gespräch.

„PlayStation verkauft ebenfalls eine preiswertere Digital Edition für 399,99 Dollar und es wird erwartet, dass die PlayStation 5 Slim noch in diesem Jahr zum gleichen reduzierten Preis auf den Markt kommt“, so Microsoft.

Sollte sich das Unternehmen auf die PS5 mit dem abnehmbaren Laufwerk beziehen, dürfte der genannte Preis für das Paket ohne Laufwerk gelten. Es könnte von den Kunden später nachgekauft und mit der Konsole vereint werden.

Die Veröffentlichung eines neuen Modells der PS5 würde zur vorherigen Strategie von Sony passen. Die PS4 Slim kam im September 2016 und damit etwa drei Jahre nach dem Launch der PS4 auf den Markt. Drei Jahre warten mussten die Spieler ebenfalls auf die PS3 Slim. Und auch wenn man es kaum glauben mag: Die PS5 feiert im November 2023 bereits ihren dritten Geburtstag.

Das voraussichtlich in diesem Jahr erscheinende Modell der PS5 wird voraussichtlich keine höhere Leistung haben. Doch schon im kommenden Jahr soll die PS5 Pro folgen. Auch dieses Gerücht stammt von Tom Henderson, der beispielsweise mit dem PlayStation-Handheld Project Q und den Earbuds, die gleichzeitig angekündigt wurden, ins Schwarze traf.

