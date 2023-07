PS5 Pro: Insider enthüllt technische Details

Gerüchten zufolge wird Sony im September ein überarbeitetes Modell der PS5 auf den Markt bringen. Während an der Leistung wohl keine Änderungen vorgenommen werden, können sich PlayStation-Spieler ebenfalls auf eine PS5 Pro einstellen. Sie soll Ende des kommenden Jahres folgen.

Einem Bericht von Tom Henderson zufolge, der schon in der Vergangenheit erfolgreich die Hardware-Pläne von PlayStation offenlegen konnte, wird die PS5 Pro im November 2024 den Handel erreichen.

Intern werde das Supercharged-System den Quellen des Insiders zufolge als Project Trinity betitelt, was sich mit anderen von der Matrix inspirierten Codenamen deckt, die in der Vergangenheit verwendet wurden. Dazu gehören die Codenamen Neo für die PS4 Pro und Morpheus für das ursprüngliche PSVR-Headset.

Verbesserungen an Prozessoren und Speicher

Wie Henderson auf Keytogaming weiter berichtet, befindet sich die PS5 Pro seit 2022 in der aktiven Entwicklung. Die meisten Studios sollen bis spätestens November 2023 entsprechende Devkits erhalten.

Auch zu den technischen Spezifikationen konnte Henderson ein paar Details nennen. Beispielsweise spricht er von 30 Workgroup-Prozessoren und einem 18000mts Speicher, räumte aber gleichzeitig ein, dass er in diesem Bereich keinen ausreichenden „technologischen Sachverstand“ hat, sodass es „schwer war, Details zu ermitteln“.

Letztendlich soll das aktualisierte System auf konsistente Frameraten in 4K-Auflösung kommen, einen optionalen Leistungsmodus mit 8K-Auflösung bieten und auf beschleunigtes Raytracing abzielen.

Die heutigen PS5 Pro-Details in der Übersicht:

Codename Projekt Trinity

In der Entwicklung seit Anfang 2022

Entwicklungskits gehen im November raus

30 WGP und 18000mts Speicher

Beschleunigtes Ray-Tracing

Geplante Veröffentlichung im November 2024

Einen Preis konnte Henderson nicht in Erfahrung bringen. Jedoch ist zu erwarten, dass die Pro-Konsole teurer als das Basismodell sein wird. Ob das bedeutet, dass Kunden Ende des kommenden Jahres mehr als die aktuell gültigen 550 Euro ausgeben müssen, ist allerdings offen. Ebenfalls könnte der Preis des Basismodells gesenkt werden.

Bei der PS5 Pro handelt es sich laut Henderson um die letzte große PlayStation-Hardware dieser Generation. Wenn er das nächste Mal über eine neue Hardware berichtet, werde es die PS6 sein, die „derzeit einen Veröffentlichungstermin im Jahr 2028 anvisiert.“

Was plant Microsoft?

Nachdem sich Microsoft in der vergangenen Generation mit der Xbox One X an einem Mid-Gen-Refresh beteiligt hatte und die PS4 Pro damit technisch betrachtet in den Schatten stellen konnte, stellt sich die Frage, ob das Unternehmen ebenfalls Pläne für weitere Xbox Series-Modelle hat.

Diese Frage verneinte der Xbox-Chef Phil Spencer schon vor einigen Wochen. Laut seiner Aussage habe Xbox nicht das Feedback erhalten, das eine solche Auffrischung rechtfertigen würde. Mit der Xbox Series S und der Xbox Series X verfügt Microsoft bereits über zwei SKUs auf dem Markt.

Allerdings wird es offensichtlicher, dass die schwächere Xbox Series S immer mehr zum Flaschenhals wird. Ein noch stärkeres Modell würde die Unterschiede noch gravierender wirken lassen. Ebenfalls betonte Microsoft im Zuge der Enthüllung der Xbox Series X/S, dass die Series X bereits das Xbox Pro-Modell dieser Generation sei.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Zunächst steht der Launch des neuen PS5-Modells an, das für dieses Jahr geplant ist. Berichten zufolge verfügt es über ein abnehmbares Laufwerk. Während die Bestätigung noch aussteht, sollte laut Henderson keine klassische Slim-Konsole erwartet werden.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren